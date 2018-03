Proiectul prin care actiunea penala este pusa in miscare din oficiu pentru violenta in familie, adoptat tacit de Senat; agresorul asupra unui membru al familiei nu mai este exonerat de vina in cazul impacarii cu victima

"In cazul infractiunilor prevazute in art. 193 si 196 (referitoare la pedepsirea actelor de violenta cauzatoare de suferinte fizice - n.r.) savarsite asupra unui membru de familie, actiunea penala poate fi pusa in miscare si din oficiu. Impacarea nu inlatura raspunderea penala", se arata in propunerea legislativa initiata de mai multi parlamentari, preponderent PNL.Initiatorii sustin in expunerea de motive ca "legislatia romaneasca mentine o portita prin care autorul faptelor penale poate sa fie complet exonerat de raspunderea penala pentru faptele sale intrucat art. 199 din Codul penal prevede ca 'impacarea inlatura raspunderea penala'. Posibilitatea prevazuta acum de Codul penal ca agresorul sa se impace cu victima mentine riscuri majore pentru aceasta din urma de a fi agresata si abuzata, dar expune si alte persoane riscurilor de a cadea victime unui agresor care stie ca are la indemana 'portita impacarii' ".Proiectul merge la Camera Deputatilor, care este decizionala.