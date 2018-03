Dragnea, despre decizia ICCJ in cazul Orban: Niciodata nu am dorit sa intre cineva la puscarie

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, legat de decizia ICCJ privind achitarea liderului liberal Ludovic Orban, ca "niciodata nu a dorit sa intre cineva in puscarie", relateaza Agerpres.

"Niciodata nu am dorit sa intre cineva la puscarie ca nu sunt judecator", a spus Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu decizia ICCJ in cazul lui Orban.





Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat luni de ICCJ in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Decizia este definitiva.