Codrin Stefanescu spune ca este impotriva sistemului de alegere a vicepresedintilor la nivel regional, anuntat de Dragnea: Sper ca jocurile sa nu fie facute

"Va trebui sa modificam acest articol (cel care nu permite liderilor de organizatii sa participe la competitia pentru functia de vicepresedinte - n.r), adica nu as dori ca un presedinte de organizatie judeteana sa nu poata sa cumuleze si functia de vicepresedinte, in conditiile in care este votat de Congres. Deci, daca este votat de congres, atunci e democratic. Cum adica? Oprisan nu poate sa fie presedinte la Vrancea si vicepresedintele partidului, daca il voteaza si cei din Satu Mare, Timis si Caras, de exemplu? Eu, cel putin, voi cere niste modificari la statut, astazi, aici, si sper ca vor intelege colegii mei ca trebuie sa iesim de aici mai intariti, nu mai dezbinati", a declarat Stefanescu."Pe acest om, adica presedintele, noi l-am sustinut sa ajunga presedinte, sa dea cateva batalii foarte puternice in interior, inclusiv cu domnul Zgonea, care era sustinut de mama statului paralel si am crezut tot timpul in camaradul Liviu Dragnea ca va tine cont de lucrurile astea si de directie. Eu sper sa tina cont si astazi si la Congres de aceste lucruri. Si sper sa tina cont inclusiv de vocile critice, de vocile foarte puternice in ceea ce priveste batalia cu statul paralel si dadeam exemplu ca de-aia as dori o competitie corecta, sa aiba sanse sa-si depuna candidatura si Liviu Plesoianu, si Serban Nicolae, si multi alti colegi de-ai mei care in ultimii ani de zile s-au batut, primind amenintari, primind telefoane de amenintare la adresa familiei, la adresa copiilor lor si asa mai departe. Unii chiar au fost chemati pe la tot felul de anchete. Adica oamenii astia trebuie sa aiba sansa in fata unor colegi care vin la Congres, colegi care cu siguranta ii iubesc pe acesti oameni si ii vor vota, dar daca au sansa data de noi si in CExN sa poata sa-si depuna candidaturile, pentru ca daca facem chestia asta cu votul regional, n-o sa-i mai vedeti in vecii vecilor pe Plesoianu sau Serban Nicolae vicepresedinti, ca n-o sa poata sa-si depuna candidatura pe nicio regiune."Eu sper ca jocurile sa nu fie facute. Cel putin, in mine veti avea tot timpul o voce care va spune exact cum stau lucrurile si asta o fac de la Revolutie, nu de ieri, de azi", a sustinut el.