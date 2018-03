Dragnea: Voi sustine in Parlament ca angajatilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber

"Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca despre orele suplimentare ale lucratorilor din Ministerul de Interne. Tot timpul cand sunt probleme de orice natura, situatii de urgenta, lucratorii MAI sunt in teren. In tot sistemul bugetar orele suplimentare se compenseaza cu libere, in MAI este un deficit de personal de peste 20.000 de persoane, ceea ce face imposibila, dupa parerea mea, posibilitatea ca orele suplimentare sa fie compensate cu timp liber, pentru ca nu ar avea cine sa-i inlocuiasca", a afirmat Dragnea.El a spus ca va sustine in Parlament sa se faca o exceptie pentru politisti, mentionand ca si jandarmii trebuie sa primeasca un spor de 10%."Atunci cred ca trebuie facuta o exceptie si voi sustine asta in Parlament pentru lucratorii MAI, sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. De asemenea, trebuie facut un echilibru intre jandarmi si politisti si cred ca si jandarmii ar trebui sa primeasca acest spor de 10%", a adaugat Dragnea.