UPDATE Dragnea si Tariceanu renunta la Legea Casei Regale

"In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea propunerii legislative pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei in calitate de initiatori", se arata in adresa inaintata si analizata luni in Biroul permanent al Senatului.Tariceanu a declarat ca motivul tine de definirea statutului acestei, Casa Regala neputand fi un ONG, dar spera ca legea sa fie refacuta si sa fie adoptata in actuala sesiune parlamentara, transmite News.ro."Casa Regala nu poate fi totusi un ONG. Am avut consultari si, probabil, daca va mai fi nevoie, aceste consultari pot sa aiba loc oricand, iar in ceea ce priveste folosirea in acest moment a Palatului Elisabeta, nu tine de resortul Parlamentului", a adaugat el.Tariceanu a precizat ca si-ar dori ca proiectul refacut sa fie adoptat in aceasta sesiune, "si ca semnal, si pentru a da o forma stabila si legala functionarii Casei Regale".Senatul aprobase procedura de urgenta pentru acest proiect legislativ.Propunerea legislativa prevedea recunoasterea Casei Regale ca persoana juridica de drept privat si acordarea statutului de utilitate publica. In plus, proiectul de act normativ propunea recunoasterea pozitiei de Sef al Casei Regale a Romaniei, ca pozitie onorifica, asimilata protocolar cu aceea a unui fost sef de stat, si cuprindea o serie de prevederi ar sa asigure desfasurarea optima a activitatilor si functiilor de reprezentare ale acesteia, potrivit Agerpres.In luna ianuarie, Guvernul condus de Mihai Tudose a dat un aviz negativ proiectului de lege.Tudose anuntase inca de la sfarsitul lunii decembrie ca Executivul va da un aviz negativ proiectului de lege privind statutul juridic al Casei Regale. A mai spus ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia."Tot respectul pentru regele Mihai, pentru ce a reprezentat in istorie, pentru ce a fost pana la moarte. El a fost sef de stat. De aici pana la a da drepturi urmasilor unui sef de stat... Iertati-ma, dar mai avem fosti sefi de stat care au urmasi in viata. (...) Noi nu suntem monarhie. Romania, constitutional, este o republica. Noi am recunoscut anumite merite fostului sef de stat regele Mihai. Sa ma apuc acum sa recunosc ca exista nu stiu ce coroana pe aici... Iertati-ma, dar nu prea imi vine, ca nu am nici temei legal. Casa Regala este o fundatie. Domniile lor doresc ca aceasta fundatie sa capete statutul de fundatie de interes national. Cu asta sunt de acord. Si Camera de Comert si Industrie a Romaniei este o fundatie, tot un ONG de interes national", a declarat Tudose, pe 29 decembrie, la Romania TV, citat de Agerpres.El a mentionat ca membrii Casei Regale pot sa inchirieze Palatul Elisabeta daca doresc acest lucru si ca a discutat cu reprezentantii RAAPPS, pentru a face o oferta in acest sens."De ce sa ramana (Palatul Elisabeta, n.r.) in posesia Casei Regale? Pot sa il inchirieze daca doresc. Eu am vorbit la Regia Autonoma a Protocolului de Stat, prin intermediul careia statul detine imobilul, sa le faca o oferta de chirie, daca doresc. Ca daca tot le trebuie, eu inteleg ca au de unde sa plateasca, ca li s-au retrocedat o multime de lucruri. De ce sa nu dam palatul Camerei de Comert si Industrii sau la alti copii ai unor fosti sefi de stat? (...) (Palatul Elisabeta l-a primit, n.r.) in folosinta Regele Mihai in calitate de fost sef de stat. Punct. Si inca niste zeci de milioane pentru partea de functionare a palatului si pentru servicii de suport... Iertati-ma... Exageram", a mai adaugat premierul Tudose.