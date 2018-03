Dragnea, intrebat daca a participat la petreceri SRI: N-am fost niciodata la o zi onomastica a lui Maior sau Coldea. Nu m-am intalnit in week-end cu Maior

“O sa aflati de la mine lucruri la care nici nu v-ati gandit”, a spus liderul PSD jurnalistilor, adaugand ca o sa o faca “institutional”, nu pe "barfe, cand nimeni nu pateste nimic".





Dragnea a evitat sa spuna clar daca a participat la alte petreceri SRI in afara zilelor onomastice ale celor doi fosti sefi ai serviciului de informatii. Reamintim ca Maior ar fi spus saptamana trecuta la audierea in comisia SRI ca Dragnea a participat la evenimente festive SRI, potrivit declaratiilor lui Claudiu Manda, seful comisiei.Informatia privind o intalnire in week-end intre Dragnea, Maior si Dancu a fost publicata de stiripesurse.ro.Seful PSD s-a referit si la audirea de saptamana trecuta a lui George Maior in comisia parlamentara privind controlul SRI: "Ce dezvaluiri a facut Maior? Ca Maior a cam zis nu. Se contureaza o istorie romantata, toti au fost buni, a venit de undeva din cer Sistemul asta". "Prea vorbim mult despre securisti", a adaugat el.In PSD au inceput sa apara lideri, precum Codrin Stefanescu, care ii cer lui Dragnea sa explice daca a avut vreo complicitate cu sefi ai SRI in trecut.