Firea ameninta cu demisia din functiile avute in PSD daca nu se rezolva problemele Bucurestiului: Se pun bete in roate primarului Capitalei. Am facut promisiuni impreuna cu Liviu Dragnea, nu singura/ Nu sunt prezidentiabil, imi duc mandatul pana la capat

Declaratiile facute de Firea luni dimineata, inainte de Comitetul Executiv al PSD:



Firea a insistat ca nu se afla nici in tabara "pro-Dragnea", nici in cea "anti-Dragnea", insa a afirmat ca promisiunile facute cetatenilor din Capitala nu le-a facut singura, ci alaturi de Liviu Dragnea.Firea este in prezent vicepresedinte al PSD, precum si liderul filialelor PSD Bucuresti si Ilfov."Nemultumiri sunt, si eu am avut nemultumiri.Intotdeauna am fost alaturi de toti alesii locali pentru ca acolo sunt adevaratele probleme ale tarii. Dvs credeti ca ii intereseaza pe romani cine sunt vicepresedintii de la PSD, daca noi avem doua tabere, una pro si una anti Dragnea, sau sapte tabere.Daca intr-un timp rezonabil problemele grave ale Capitalei, care puteau fi rezolvate intr-un an si jumatate, nu isi vor gasi rezolvare, eu imi dau demisia din toate functiile detinute in partid.Despre Elcen-Radet: "Puteti sa credeti ca, din august anul trecut si pana in martie, nu s-a facut aceasta evaluare? Sunt oameni in Ministerul Energiei care au inca pozitii importante, care franeaza. Nu mai pot fi de acord cu faptul ca ministrii sunt condusi de directori.Trebuie ca acest lucru sa aiba ecou in biroul lui Liviu Dragnea? "Da, 100%, pentru ca am facut promisiuni impreuna, nu le-am facut singura.""Nu este niciun avertisment, am anuntat doar ce voi face. Eu nu fac parte din nicio tabara. Pentru moment, voi candida, dar asta nu ma impiedica daca nu se rezolva … am iertat, am sperat, am luat-o de la capat. Stam cu proiectul spitalului metropolitan de un an de zile. De luni de zile pe acest teren este parloaga, nu se face nimic si totusi nu ajunge la noi. De vina este guvernul, fostul guvern. Acum, doamna Dancila mi-a promis celeritate.""Mi-as dori sa aflu motivul pentru care sunt puse bete in roate primarului Capitalei. Nu vreau sa ma victimizez. Eu nu sunt prezidentiabil, pentru ca am spus ca vreau sa imi duc mandatul pana la capat.Fac apel la dl presedinte, la prim-ministru si am spus ca un prim-ministru nu poate sa spuna ca nu poate pentru ca nu il lasa directorii.Remaniere? "In momentul in care termenele vor fi depasite, eu voi imi da demisia din functii, dar voi propune ca ministrii care nu isi fac treba sa plece. Pentru ca ei vin, isi trec in CV o functie, dar partidul raspunde."Stiti ca nu putem sa asfaltam in centrul Capitalei fara avizul Ministerului Culturii? Anul trecut s-a stat si 8 luni pentru o groapa, o comisie formata din oameni recomandati de pe vremea tehnocratilor, dar pe care ministrul nu i-a schimbat.""A ne bate intre noi, repet, este sinucidere politica. Eu as vrea sa ii vad pe colegii mei cum ne batem intre noi pentru proiecte. Functiile nu au nicio valoare daca din ele nu deriva proiecte."Comitetul Executiv National al PSD se reuneste de la ora 11.00 pentru a stabili detaliile legate de Congresul care va avea loc pe 10 martie, in cadrul caruia se vor alege vicepresedintii si presedintele executiv al PSD, dar in care se va da si un vot de incredere pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.