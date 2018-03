Camera Deputatilor dezbate motiunea simpla pe Educatie depusa de liberali 

"Exista un ministru in Guvernul Romaniei care sacrifica pe altarul ordinelor politice soarta copiilor nostri. PNL depune astazi o motiune simpla pe Educatie, un semnal clar ca lista ministrilor care dauneaza grav Romaniei trebuie completata cu ministrul Valentin Popa, ministrul care inchide scoli in Anul Centenarului, abandoneaza copii in saracie si analfabetism si umileste dascali. Bilantul conducerii PSD - ALDE in domeniul Educatiei consta in scoli inchise in Anul Centenarului, inspectori demisi prin fax pentru ca nu corespundeau ordinelor de partid, probe de examene in afara legii, abandon scolar in crestere, scoli care nu ii invata pe tineri meserii, iar diplomele sunt departe de a certifica competente. PNL trage in felul acesta un semnal de alarma asupra unui ministru care trebuie demis de urgenta din Cabinetul Dancila pana nu este prea tarziu", a afirmat, miercuri, in plen, la depunerea motiunii, liderul grupului PNL de la Camera Deputatilor, Raluca Turcan.Ministerul Educatiei nu trebuie transformat intr-un centru social in care sa fie angajata clientela de partid, mentioneaza textul."Este simplu de observat ca viitorul Romaniei este intr-un real pericol. Guvernul PSD - ALDE este incapabil sa sprijine scoala romaneasca si sa formeze resurse umane de calitate pentru o economie prospera in viitor. Ministerul Educatiei nu trebuie transformat intr-un centru social in care sa fie angajata clientela de partid. Posturile de secretari de stat si consilieri, inspectori, directori si profesori trebuie ocupate de buni profesionisti si oameni dedicati meseriei lor. Din acest minister se poate schimba in bine viitorul Romaniei! Se poate schimba in bine daca la varful lui vor fi oameni foarte bine calificati si care vor intelege ca sunt acolo in slujba elevilor, studentilor, profesorilor, parintilor.... in slujba fiecarui cetatean", se arata in document.Liberalii subliniaza ca un popor care astazi se educa, maine va inova, iar inovarea aduce progres si progresul genereaza prosperitate si o viata mai buna pentru toti."Partidul nu poate "fi in toate". (...) Sunt mii de copii din aceasta tara carora li se incalca un drept fundamental - cel la invatatura. Am aratat ca nu sunt bani pentru toate scolile, ca formarea profesorilor intarzie, ca jumatate de generatie la varsta majoratului nu are nicio diploma sau calificare pentru a se putea integra pe piata muncii. 50% dintre tinerii tarii sunt lasati prada saraciei, nepasarii si marginalizarii sociale", afirma initiatorii.PNL cere ministrului Educatiei sa aduca garantii ca: nu se vor inchide scoli, nu vor fi comasate clase, nu se va generaliza invatamantul simultan, nu vor fi disponibilizari in sistem (profesori sau personal auxiliar), nu vor mai exista intarzieri la plata salariilor si ca sunt suficiente fonduri pana la sfarsitul anului pentru salarii.Ei le cer totodata parlamentarilor ca, daca au probleme in circumscriptiile lor, sa nu ezite sa dea "o bila neagra" Ministerului Educatiei."Dragnea nu o sa va ia nici fotoliul si nici nu o sa va inchida birourile parlamentare. Votati motiunea daca va respectati profesorii, daca doriti binele propriilor copii! Lasati partidul sa faca politica golita de continut. (...) Prezenta motiune nu este despre lupta politica. Aceasta motiune nu este despre cata sustinere si putere are un partid in Parlament. Nu este nici despre aparitiile in media ale partidelor politice. Aceasta motiune a venit ca raspuns la nepasarea cu care este tratata scoala romaneasca. Exista cel putin doua fapte care ii ingrijoreaza pe toti angajatii din educatie si nu numai: 1 - intarzierile la plata salariilor si 2 - lipsa banilor care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli. De doua luni de zile, salariile profesorilor intarzie la plata. (...) Ati umilit profesorii fara jena. Le-ati aratat "cine este jupanul"! Bravo, PSD!", se arata in motiunea PNL.Una dintre problemele semnalate in motiune se refera la "manualul unic, adoptat prin lege", pentru fiecare disciplina, care "condamna mai degraba la inchiderea mintii, decat la colaborare si asigurarea unui viitor pentru romani".Liberalii mai acuza PSD "ca a amagit tinerii parinti ca ii va sprijini si va construi 2.500 de crese, gradinite si unitati after-school, pentru ca inca din primii ani de viata copiii sa primeasca suport de specialitate pentru dezvoltarea lor, si nu a facut nimic in acest sens, ba mai mult, parlamentarii PSD - ALDE au respins in Parlament alocarea de fonduri pentru constructia de crese".