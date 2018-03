Hans Klemm: Avem o incredere deplina in Directia Nationala Anticoruptie si in conducerea sa

Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplina" in DNA si in conducerea sa, relateaza Agerpres.

"Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru strategic, iar o zona specifica in care desfasuram o activitate foarte buna este in domeniul autoritatilor pentru aplicarea legilor. Procurorii romani si americani si agentiile pentru aplicarea legilor in general s-au bucurat de o colaborare foarte, foarte buna. Si acest lucru ne permite ca impreuna sa combatem terorismul, sa combatem infractiunile din domeniul cibernetic, sa combatem traficul de persoane, sa combatem crima organizata si sa combatem coruptia. Am putut sa facem acest lucru doar datorita unui foarte bun leadership care exista in institutiile romanesti pentru aplicarea legilor si in randul procurorilor romani. Astfel ca noi avem o incredere deplina in, de exemplu, Directia Nationala Anticoruptie si in conducerea sa", a declarat Klemm, intrebat care este parerea sa despre faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.





Ambasadorul SUA la Bucuresti a participat, sambata, la evenimentul "Women of Romania 2018".