Dan Barna: USR isi va prezenta programul de guvernare spre finalul anului

"Miza este sa colectam dorintele oamenilor cu ce ar trebui sa se intample in plan politic si ce ar trebui sa facem noi ca partid. (...) Ii incurajez pe cetatenii din Sibiu sa completeze acest chestionar, pentru ca in baza lui vom dezvolta, si acum vorbesc in calitate de presedinte al Uniunii Salvati Romania, vom dezvolta in acest an propunerea de program de guvernare cu care USR va veni spre finalul anului in fata cetatenilor din tara", a spus Dan Barna.USR a lansat in decembrie 2017 campania de consultare civica numita "USR e vocea ta!", prilej cu care au fost lansate cateva zeci de mii de chestionare, care ar trebui completate de membrii partidului."Cateva zeci de mii de chestionare vor fi completate de membrii USR ca urmare a dialogurilor cu cetatenii. Vom discuta despre nevoile oamenilor, despre ideile lor pentru o mai buna guvernare. Vom pune impreuna bazele schimbarii si vom pregati o guvernare a cetatenilor, dupa viitoarele alegeri", se arata in anuntul lansarii campaniei 'USR e vocea ta!", postat pe site-ul partidului, in 15 decembrie 2017.Potrivit site-ului www.usr.ro, "in primavara, USR va prezenta la nivel national rezultatele acestei consultari".