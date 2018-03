Florin Iordache: Eu n-am sesizat un discurs critic al lui Timmermans la adresa coalitiei

Florin Iordache considera vizita lui Frans Timmermans in Romania a fost una "reusita": "Eu vorbesc din perspectiva parlamentara ca a fost o vizita reusita, cel putin intalnirea de la Parlament, stiu ca dumnealui a avut foarte multe intalniri, dar si in perspectiva declaratiei pe care a avut-o cu noi la Parlament, dar si in perspectiva declaratiei de presa de la finalul zilei. Cel putin cu noi, discutiile au fost punctuale pe MCV, cat si pe legile justitiei. Romania a facut niste pasi importanti, pasi care trebuie continuati, astfel incat la finalul acestui an toate acele imperfectiuni care mai exista si acele corelari care mai trebuie facute sau acele chestiuni care sunt prezentate in ultimul raport MCV sa fie finalizate."De asemenea, Florin Iordache sustine ca diferentele de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles au fost rezolvate: "Diferenta de opinie de pana acum cred eu ca a fost rezolvata si in discutia cu noi, cat si in discutiile cu presedintii celor doua Camere, a fost domnule, daca sunt probleme si apar diferente intre punctul nostru de vedere si punctul dvs. de vedere, fara indoiala, haideti sa le rezolvam printr-un dialog concret si rapid, adica acea diferenta de opinie care a aparut in luna decembrie, prin informarea din partea Comisiei si realitatea si ceea ce a spus CCR mai departe cred ca acela a fost punctul sa zicem sensibil."Florin Iordache mai sustine ca discursul lui Frans Timmermans nu a avut nuante critice la adresa coalitiei PSD-ALDE: "Eu n-am sesizat un discurs critic la adresa coalitiei, ca pana la urma, ceea ce avem de facut avem de facut si Putere si Opozitie, sunt pasi pe care in perioada urmatoare sau masuri care trebuie implementate si trebuie facute impreuna. Nu cred ca a fost si nu am remarcat pe un subiect anume, pentru ca n-au fost subiecte anume asupra carora puteau fi formulate critici."