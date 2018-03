Dragnea, despre modificarea Constitutiei pentru redefinirea familiei: Trebuie sa se ajunga la referendum. Daca romanii se pronunta intr-un fel care ii deranjeaza pe altii, atunci ce o sa se spuna, ca poporul roman e conservator?

Dragnea a spus ca este catalogat drept conservator, la Bruxelles, pentru ca sustine initiativa de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei si ca trebuie sa se ajunga la referendum, la care romanii sa se pronunte."Da, dar daca sunteti corecti, asa cum sunteti intotdeauna, trebuie sa le spuneti ca nu din din cauza mea se intarzie lucrurile, ci pentru ca acea lege a fost atacata la CCR de persoane importante, nu vreau sa dau nume acum. Sa le spun ca eu sustin in continuare, cu toate ca am inteles ca la Bruxelles eu sunt catalogat drept conservator pentru faptul ca sustin o initiativa semnata de milioane de romani. Eu nu cedez. Eu nu spun sa facem ceva impotriva unei minoritati, indiferent despre care este vorba, ci, dimpotriva, sustin parteneriatul civil, dar o initiativa semnata de atatea milioane de romani nu poate fi tratata fara importanta si eu sustin sa ajungem la referendum si toate piedicile institutionale puse, vom ajunge in asa fel incat sa putem genera un referendum si atunci romanii sa se pronunte. Dupa ce se pronunta, atunci putem discuta, putem accepta toate criticile, dar daca cumva romanii se pronunta intr-un fel care ii deranjeaza pe altii, atunci ce o sa se spuna, ca poporul roman e conservator?", a declarat Dragnea, joi, intrebat despre referendumul pentru redefinirea familiei.Camera Deputatilor a adoptat in 9 mai 2017, cu 232 voturi "pentru", 22 de voturi "impotriva" si 13 abtineri, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei, astfel ca, potrivit propunerii de modificare, alineatul 1 al articolului 48 din Constitutie urmeaza sa aiba urmatoarea forma: "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor".Coalitia pentru Familie a strans un numar de 3 milioane de semnaturi, pe care le-a depus la Senat alaturi de o propunere de revizuire a Constitutiei privind definitia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se refera la definitia familiei. In actuala forma, acesta prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti", insa semnatarii initiativei vor ca definitia sa fie schimbata pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. Astfel, initiativa prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie".Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere. Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor. Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.