Numarul 2 din Comisia Europeana: Eu am ridicat chestiunea DNA in discutiile cu Dragnea. Social-democratii ar trebui sa vorbeasca despre locuri de munca, nu despre schimbarea sistemului judiciar

Chestiunea legata de DNA a fost ridicata de mine, nu de interlocutorii mei, in toate discutiile. Am avut discutii sincere pe aceasta tema si cand am adus vorba, mi s-a explicat ce s-a intamplat, iar eu am luat nota. Cred ca este parte a unei discutii deschise. Aici vorbim despre un mecanism de cooperare. Si astazi sunt aici pentru cooperare. De asta am ridicat chestiunea DNA - a spus Timmermans, chestionat de HotNews, intr-o conferinta de presa.La Bucuresti, numarul doi din Comisia Europeana a avut intalniri cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentulu, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Referitor la acuzatiile aduse sefei DNA, Laura Kovesi, si acestei institutii, de ministrul Justitiei si de lideri politici de la Putere, Timmermans a spus ca nici ministrul Justitiei si nici politicienii nu trebuie sa investigheze ei magistratii, ci instantele din cadrul magistraturii sunt singurele care pot face asta.''Cum le-am spus si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, precum si premierului si ministrului Justitiei, este ferma mea convingere ca < > magistratilor trebuie facuta de magistrati. Deci daca este vreo problema cu un magistrat, sunt intante in sistemul judiciar care le analizeaza. Noi, oamenii, suntem cu totii niste pacatosi si uneori facem o treaba mai buna, alteori mai putin buna. Si in sistemul judiciar sunt oameni care fac lucruri rele si, daca fac lucruri rele, trebuie sa fie instante care sa le analizeze si sa le corecteze. Dar aceste instante nu trebuie sa fie politicieni si nici oameni din Executiv, ci trebuie sa fie oameni din sistemul judiciar. Este un pricipiu important de protejare a principiului separatiei puterilor in stat. Dar asta pune si o mare repsonsabilitate asupra sistemului judiciar insusi'' - a mai spus Timmermans.''Am fost informat si am vazut raportul (minustrului Justitiei privind DNA - nr), dar nu sunt eu vreun judecator in acest caz, nu acesta este rolul meu. Dar, ca principiu, daca sunt acuzatii fata un magistrat, trebuie sa fie instante in sistemul judiciar care sa analizeze asta. Sincer, nu cred ca acesta ar trebui sa fie rolul ministrului Justitiei si nici al altui politician. Este o problema de separatie a puterilor in stat, care se practica in aceasta parte a lumii''- a adaugat prim-vicepresedintele CE.De asemenea, Timmermans, care face parte din Partidul laburist din Olanda, membru al familiei politice social-democrate, ca si PSD-ul din Romania, a povestit ca in discutia pe care a avut-o cu Liviu Dragnea i-a spus acestuia ca social-democratii ar trebui sa fie preocupati de crearea de locuri de munca, nu de reforma sistemului judiciar."In discutia cu presedintele Dragnea, asa cum veti vedea si in alte state nu am culoare politica atunci cand am astfel de discutii. Pentru mine, afilierea politica nu are nicio importanta cand vorbim despre separatia puterilor in stat si statul de drept. Cand am vorbit in treacat de politica de partid, el m-a intrebat de ce se zbate social-democratia in Europa. Eu i-am spus, ca de la social-democrat la social-democrat, noi, social-democratii, ar trebui sa vorbim cu si pentru oamenii nostri mai degraba despre locuri de munca, protectie sociala, sanatate, educatie, nu despre schimbarea sistemului judiciar. De asta ar trebui sa lasam problema reformarii sistemului judiciar deoparte in sensul in care sa respecte separatia puterilor si sa ne permita sa terminam MCV-ul, asa incat sa ne putem concentra pe deplin pe crearea de locuri de munca, de prosperitate" - a relatat Timmermans despre discutia pe care a avut-o cu seful PSD, Liviu Dragnea.In legatura cu Mecanismul de Cooperare si Verificare pe justitie (MCV), Frans Timmermans a precizat ca ambitia actualei conduceri a Comisiei Europene este ca MCV sa fie ridicat in cazul Romaniei in anul 2019, in mandatul actualei Comisii, insa acest obiectiv va putea fi realizat doar daca progresele inregistrate de sistemul judiciar in Romana se vor dovedi ireversibile."Nu va opriti, nu stati nemiscati si, pentru numele lui Dumnezeu, nu fugiti in directia opusa! (...) Legat de MCV, sa fiu foarte clar: ambitia presedintelui si a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene este sa fim in masura sa spunem, in anul 2019, inainte de terminarea mandatului acestei Comisii, ca putem inceta acum MCV-ul. Dar aceasta ambitie poate fi implinita numai daca ne dublam eforturile sa finalizam ultimele recomandari ale CE. Deci 2019 nu este un termen, ci o expresie a ambitiei noastre si aceasta ambitie poate fi implinita numai daca chiar vom alerga pana la capat acest maraton, daca indeplinim recomandarile" - a fost mesajul lui Timmermans pentru decidentii de la Bucuresti."Suntem pe ultima suta de metri, rezultatele sistemului judiciar sunt cu adevarat magnifice si vrem sa solidificam asta, pentru a ajunge intr-un punct fara intoarcere, ca eforturile enorme din Romania de a cobate coruptia sa fie ireversibile. Suntem aproape, hai sa lucram impreuna sa se intample asta" - a mai spus prim-vicepresedintele CE.