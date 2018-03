Dragnea: Nu a existat in ultimii ani nicio actiune a mea impotriva sistemului judiciar; in mod realist, nu a existat nicio actiune care sa stirbeasca independenta justitiei

"Dl Timmermans, in discutia cu mine, a spus foarte clar despre o evolutie foarte sanatoasa in ceea ce priveste independenta justitiei si, daca vorbim in mod realist, nu a existat nicio actiune care sa stirbeasca independenta justitiei", a spus Dragnea joi, reporterilor, la Palatul Parlamentului.Dragnea a mentionat ca a discutat cu oficialul UE si despre "informatiile eronate" care ajung la Bruxelles."Nici noi nu vrem sa ne ocupam si sa discutam in permanenta despre justitie, dar nici nu putem sta muti", a afirmat liderul PSD, aratand ca dupa aceasta intrevedere isi doreste sa nu mai fie "situatii in care s-a vorbit despre lucruri diferite, iar adevarul sa fie in alta parte".Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti despre declaratiile vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, conform carora Romania se afla in pozitia unui maratonist pe punctul de a rata finisul, ca exista o senzatie de confruntare intre parlament si actorii din justitie."Mi-a zis si mie de aceasta senzatie. Si i-am spus ca daca dumnealui, sau doamna Cristea (sefa Reprezentantei CE la Bucuresti, Angela Cristea - n.r.) care era si ea prezenta, poate spune despre vreo actiune a mea, despre vreo actiune a Guvernului indreptata impotriva sistemului judiciar sau impotriva vreunei institutii din sistemul judiciar, daca vreo institutie din sistemul judiciar se poate plange ca nu a avut suficiente fonduri, resurse sau alte acte normative care sa ajute in desfasurarea activitatii, atunci astept cu mare drag sa o spuna", a transmis seful PSD."Deci, din partea noastra, din partea mea personal, nu a existat in ultimii ani niciun fel de actiune impotriva sistemului judiciar. Daca vom discuta in continuare pe senzatii si pe perceptii, atunci nu o sa fie bine si n-o sa putem sa mergem mai departe in ritmul si pentru atingerea obiectivelor pe care ni le dorim cu totii. Din partea mea si din partea noastra nu este niciun fel de raca sau scandal cu sistemul judiciar", a continuat Dragnea."Eu am si spus si cerut la aceasta intalnire ca imi doresc ca pe viitor orice orice perceptie de genul asta sa fie trecuta in planul concretului si sa discutam punctual, aplicat, riguros despre o speta anume sau despre un caz anume. Altfel, nu putem iesi din asta, trebuie sa fie o chestiune concreta", a mai spus el."In schimb, nici eu, nici Guvernul nu putem opri critici care pot veni din alte parti. Nu putem ajunge in situatia in care sa se ia dreptul la opinie jurnalistilor, moderatorilor, cetatenilor, chiar si unor oameni care au anumite functii. Dar din partea mea, a Guvernului sau a partidului nu exista in mod structural, institutional o asemenea atitudine", a insistat el.Dragnea a sustinut ca nu a discutat cu Frans Timmermans despre DNA. "Nu am discutat despre DNA, am inteles ca a discutat cu dl Tariceanu, cu mine n-a deschis subiectul, nici eu nu l-am deschis, deci nu s-a abordat asta. Am vorbit despre ministrul Justitiei, am spus ca este un om pe care il apreciez foarte mult, un om cu o bogata expertiza si cu o experienta si un om recunoscut, membru in Comisia de la Venetia", a spus Dragnea.