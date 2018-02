Cazanciuc, despre propunerea de revocare a lui Kovesi: Presedintele este la capatul acestei proceduri si este responsabil de ea

"Nu am participat pana acum la vreo discutie de partid, nu s-a pus problema la partid sa faca PSD ceva. Presedintele Iohannis este la capatul acestei proceduri, este responsabil de aceasta decizie, politica evident", a afirmat Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, intrebat ce va face Partidul Social Democrat daca seful statului nu o va revoca pe Kovesi din functie.El a mai spus ca nu a studiat daca ar fi viabila o eventuala sesizare la Curtea Constitutionala in cazul respingerii propunerii de revocare, mentionand ca, pe legea in vigoare, presedintele este la capatul acestei proceduri."Eu, personal, nu am studiat din punct de vedere juridic daca aceasta solutie ar fi viabila sau nu. Am vazut referiri la decizia de ieri a Curtii Constitutionale, dar nu am citit decizia Curtii Constitutionale integral sa vad daca s-ar pune sau nu problema unui conflict. In momentul de fata, pe legea in vigoare, presedintele este la capatul acestei proceduri si este responsabil de ea", a adaugat Cazanciuc.