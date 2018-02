Dragnea: Domnul Maior a ascuns foarte multe lucruri ieri si cred ca nu a facut bine

"Dl George Maior a ascuns foarte multe lucruri ieri, din pacate, si cred ca nu a facut bine. Cand o sa am si eu loc la comisie, o sa spun multe lucruri. Cand o sa ajung la comisie o sa spun. Eu nu amenint pe nimeni, tot ii dau semnale domnului Manda, si poate ii dau un martisor", a afirmat Dragnea, la Parlament, intrebat cum comenteaza o serie de afirmatii facute de Maior, care au confirmat petreceri in sedii ale SRI, potrivit Agerpres.Fostul sef al SRI George Maior a confirmat, la audierile de marti din Comisia parlamentara de control al activitatii Serviciului, petrecerile care au avut loc la sedii ale SRI cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei Serviciului Roman de Informatii, a zilelor de nastere, printre participanti numarandu-se Victor Ponta, Liviu Dragnea, Laura Codruta Kovesi, Livia Stanciu, a declarat presedintele comisiei, Claudiu Manda."A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior - n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanti. Noi am mai avut in cadrul comisiei astfel de nominalizari: toate unitatile de forta din Romania - de la pachet, politie, informatie, de la instante, conducerea din partidele politice, persoane din Guvern, unele dintre ele sunt aparute in spatiul public. Le-a confirmat, spunand ca unele au venit mai des, altele mai rar, dar persoane aparute in spatiul public, le-a confirmat, spunand ca nu este nimic rau in acest lucru sa existe si o discutie informala intre oameni care au relatii formale si institutionale", a precizat Manda.Intrebat despre persoanele pe care George Maior le-a confirmat ca ar fi participat la aceste evenimente informale, Manda a mentionat membri ai Guvernului, Victor Ponta si Liviu Dragnea, dar si pe fosta sefa a Instantei supreme Livia Stanciu si procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi."La acele evenimente de socializare, petreceri s-a vorbit de sefi de institutii, dar s-a vorbit cu nume si prenume. S-a vorbit de persoane din Guvern, la nivel de prim-ministru - Victor Ponta -, la nivel de viceprim-ministru - Liviu Dragnea, a dat si alte nume din Guvern. In afara de numele din Guvern s-a vorbit de sefii de structuri de forta din tara: STS, SIE, SPP, institutiile de culegeri de informatii - DGA, DGIPI -, conducerile de parchet, de la Parchetul de pe langa ICCJ. Nu pot sa confirm despre domnul Lazar, dar persoane din conducerea unitatilor de parchet, procurori, unitatile de instanta, in speta doamna Livia Stanciu, am spus si despre doamna Kovesi", a adaugat Manda.