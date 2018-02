Frans Timmermans se intalneste joi dimineata cu membri din Comisia pe legile justitiei. Stelian Ion (USR): "Ingrijorarile Comisiei Europene au atins, pe buna dreptate, cote maxime"

"Îngrijorările Comisiei Europene cu privire la modificările legislative referitoare la justiție și la combaterea corupției au atins, pe bună dreptate, cote maxime" scrie deputatul USR.Potrivit acestuia, temele dezbaterilor vor fi următoarele:• Mecanismul de Cooperare si Verificare• Reforma judiciară• Proiectele de modificare ale codurilor penal și de procedură penalăComponența delegației1. Dl Frans TIMMERMANS, Prim-vicepreședintele Comisiei Europene2. Dna Liene Balta, Membru Cabinet3. Dna Angela Cristea, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România4. Dl Julien Mousnier, Secretariatul General, Comisia Europeană5. Dl Cristian Buchiu, Șef-adjunct și coordonatorul departamentului politic în Reprezentanță6. Dna Maria Arsene, consilier juridic, Comisia Europeană."Vom fi prezenți la întrevedere și reprezentanții USR și vom prezenta situația reală, necosmetizata in niciun fel. Bineînțeles că vom fi pentru aceasta acuzați și de această dată de către cei aflați la putere că suntem "trădători de neam și țară" pentru simplul motiv că nu băgăm gunoiul sub preș și că îndrăznim să arătăm lumii întregi cum vrea puterea actuală să trântească la pământ justiția din România... Lumea ne vede, lumea este cu ochii pe noi, iar ticăloșia nu poate fi ascunsă pentru că așa vrea gașca de infractori care controlează direct sau indirect cele mai importante instituții din Romania. Trebuie sa alegem ce vrem sa fim: un stat de drept, civilizat, european, sau un stat autoritar, abuziv, al cărui motor principal este coruptia" afirma acesta."Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu ministrul justitiei si le voi asculta argumentele. Dar stiti pozitia Comisiei. Trebuie sa lasam independenta judiciara sa isi faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre", a spus Timmermans, citat de caleaeuropeana.ro.Pe de alta parte, oficialul european nu crede ca se poate discuta despre activarea articolului 7 din tratatele europene pentru Romania, asa cum s-a intamplat in cazul Poloniei."Nu vorbim in termeni de activare a articolului 7 pentru Romania. Suntem intr-un dialog in ceea ce priveste cadrul MCV. Acesta este motivul pentru care voi merge in Romania joi. Voi discuta asta cu toti cei implicati. Apelul meu pentru ei este sa fie siguri ca fac tot ce le sta in putinta pentru iesirea (Romaniei -n.red) de sub MCV. Nu putem sa vorbim despre date concrete. Nu exista un termen limita. Este ceva la care vom ajunge daca autoritatile romane vor implementa toate recomandarile pe care le-am oferit. Unele dintre ele au fost implementate, acum trebuie sa punem la punct ultimele detalii. E precum ar alerga la maraton, iar pe ultimii 500 de metri trebuie sa continue sa alerge", a spus Timmermans intr-o conferinta comuna alaturi de presedintia bulgara Consiliului UE dupa reuniunea Consiliului Afaceri Generale din Bruxelles.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face in perioada 28 februarie - 1 martie o vizita oficiala la Bucuresti. Programul oficial al vizitei prevede intalniri cu Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, membri ai Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului, Klaus Iohannis si Viorica Dancila."Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018", se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene.Frans Timmermans a luat pozitie in mai multe randuri fata de modificarile la legile justitiei din Romania, avertizand, impreuna cu presedintele CE Jean Claude Juncker, asupra riscurilor slabirii independentei justitiei."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", aratau Juncker si Timmermans intr-o declaratie din urma cu o luna.