USR, dupa avizul negativ al CSM in cazul cererii de revocare a sefei DNA: Consideram ca este cea mai buna decizie pentru a demonta circul la care am asistat in ultima saptamana

Uniunea Salvati Romania (USR) saluta decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, apreciind ca este cea mai buna decizie pentru a demonta "circul" din ultima saptamana, relateaza Agerpres. Partidul de centru a subliniat ca ministrul Justitiei nu a facut altceva decat sa reia, in sedinta CSM, raportul superficial si neargumentat prezentat in urma cu o saptamana si sa trateze procurorii cu aroganta.









"USR saluta decizia de astazi a CSM, consideram ca este cea mai buna decizie pentru a demonta circul la care am asistat in ultima saptamana. (...) Decizia nu este o surpriza intrucat timp de doua ore ministrul nu a facut altceva decat sa reia raportul superficial si neargumentat prezentat in urma cu o saptamana. Ba mai rau decat atat, a tratat procurorii CSM cu aceeasi aroganta cu care li s-a adresat si jurnalistilor la prezentarea raportului. A sugerat ca stie deja ce intrebari vor sa-i adreseze procurorii sau ce aviz vor da la final, ceea ce in sine il descalifica profesional. O asemenea lipsa de respect la adresa membrilor CSM probabil ca n-a mai avut niciun alt ministru al Justitiei", se arata intr-un comunicat al USR.





Conform aceleiasi surse, Tudorel Toader ar fi avut o "prestatie jenanta", care "dovedeste ca nu mai este deloc un independent" in Guvernul PSD-ALDE.





"In schimb, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a demontat cu argumente solide fiecare din cele 20 de puncte din monologul plin de greseli al lui Tudorel Toader, intrand chiar in detalii financiare, apropo de cheltuielile 'exorbitante' ale DNA, mentionate in raportul lui Tudorel, sau vorbind despre procesele pierdute la CEDO pe cauze judecate de DNA, unde Kovesi a aratat ca nu a existat nicio astfel de speta la Curtea Europeana a Drepturilor Omului", se mentioneaza in comunicat.





USR si-a exprimat convingerea ca presedintele Klaus Iohannis va respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA.





"Tudorel Toader nu mai poate fi vazut ca un profesionist, in ciuda CV-ului care la inceputul mandatului sau i-a facut pe multi sa-l considere o alegere buna pentru portofoliul Justitiei. Nu, el este doar un servitor al intereselor lui Dragnea si Tariceanu. Astazi a avut iarasi o prestatie lamentabila, e o rusine pentru toti profesionistii dreptului din Romania. Dupa decizia de astazi a CSM, USR nu are niciun dubiu ca presedintele Klaus Iohannis va respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi", au conchis reprezentantii formatiunii.