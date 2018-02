Ionel Danca, dupa avizul negativ al CSM de revocare a sefei DNA: Tudorel Toader trebuie sa-si dea demisia daca mai are o urma de onoare

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, crede ca "Tudorel Toader trebuie sa-si dea demisia daca mai are o urma de onoare", dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al DNA. Danca a argumentat, pe Facebook, ca Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea conducerii DNA.









"Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al DNA, Tudorel Toader trebuie sa-si dea demisia daca mai are o urma de onoare. Nici in fata CSM, Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea conducerii DNA. Dimpotriva, cu fiecare interventie publica se afunda tot mai mult in mocirla acuzatiilor lipsite de probe la adresa procurorului sef al DNA. A ales sa fie in continuare de partea infractorilor. Asa nu mai poate continua mandatul de ministru al Justitiei. Trebuie sa plece imediat din functie!", a scris Ionel Danca pe pagina sa de Facebook.





Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, in sedinta de marti, sa dea aviz negativ propunerii formulate de ministrul Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.





Votul in sedinta CSM a fost 6-1 impotriva cererii de revocare, votul "pentru" fiind cel al ministrului Justitiei.





Tudorel Toader, a enuntat, in sedinta CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala in cazul in care presedintele Iohannis nu o va revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.