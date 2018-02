SONDAJ Credeti ca va fi sesizata CCR, daca presedintele Iohannis refuza revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi?

Participa la sondajul HotNews.ro: Va fi sesizata CCR, daca Iohannis refuza revocarea lui Kovesi?

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR. Pana acum, liderii PSD si ai guvernului au evitat sa discute clar sau au respins aceasta optiune, dar ideea a fost intens vehiculata de posturile Antena 3 si Romania TV in ultima vreme.