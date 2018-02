Gigel Stirbu: CNCD a devenit o institutie de partid si poate fi redenumita Consiliul National pentru Incurajarea Discriminarii

"Ar fi fost intr-adevar o surpriza de proportii ca institutia de stat numita Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) sa traga concluzia evidenta ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre "autisti" care "dezinformeaza" la Bruxelles constituia discriminare. Dar nu a fost sa fie! CNCD a scos-o pe Viorica Vasilica "basma curata" si a hotarat in Colegiul Director din 26 februarie ca declaratiile sale ofensatoare se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare", sustine Stirbu, intr-un comunicat de presa.El sustine ca premierul Viorica Dancila ar fi trebuit sa demisioneze "de urgenta", "avand in vedere ca a jignit cetateni cu probleme de sanatate.""Sa nu uitam ca CNCD are antecedente in a 'albi' premieri PSD, cand - in urma cu doar cateva zile - l-a sanctionat doar cu un avertisment pe Mihai Tudose pentru afirmatia referitoare la fluturarea steagului secuiesc. Este o certitudine ca CNCD a devenit o institutie de partid si poate fi redenumita Consiliul National pentru Incurajarea Discriminarii, desi presedintele in functie a declarat ca in Romania trebuie sa ajungem la un nivel in care formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, atunci cand fac declaratii discriminatorii sa se retraga din viata publica. Dar una declara si alta infaptuieste", afirma Stirbu.Acesta sustine ca trebuie "depolitizata" institutia si schimbata modalitatea alegerii conducerii."Curajul este aratat de catre CNCD doar cand amendeaza jurnalisti incomozi sau televiziuni obiective. De aceea este necesara depolitizarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si schimbarea modalitatii de alegere a membrilor Colegiului Director, pentru ca legea spune clar ca: < >," incheie Stirbu.