UPDATE Comisia de ancheta care il vizeaza pe seful SPP va fi condusa de senatorul PSD Daniel Butunoi/

Butunoi este presedintele Comisiei de transporturi.Secretarul comisiei va fi deputatul ALDE Florica Calota, iar vicepresedinte, deputatul PNL Victor Paul Dobre.Dobre a atras atentia in sedinta ca liberalii au contestat infiintarea acestei comisii de ancheta la Curtea Constitutionala. CCR urmeaza sa dezbata pe 14 martie sesizarea PNL.Butunoi a declarat jurnalistilor ca, in opinia sa, pe lista invitatilor la audieri se vor afla atat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cat si seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu.Intrebat daca va fi audiat la comisie Liviu Dragnea, Butunoi a subliniat ca nu a fost luata deocamdata o decizie. 'Asta este o decizie ce urmeaza sa fie luata in biroul acestei comisii. Inca nu m-am consultat cu colegii mei, este pe lista invitatilor, a fost propunerea reprezentantilor PNL de a-l invita pe domnul presedinte Liviu Dragnea la audieri in cadrul acestei comisii. Cand va fi invitat, o sa va anuntam. In calitate de presedinte va pot spune ca voi avea grija ca toata activitatea acestei comisii sa se desfasoare in limitele stabilite prin hotararea plenurilor reunite si publicata in Monitorul Oficial. Nu am stabilit inca o ordine si o lista completa pentru cei care vor fi citati sau invitati la audieri in cadrul comisiei", a declarat Butunoi, la finalul primei sedinte a comisiei, care a fost una de organizare, dupa cum a mentionat el, potrivit Agerpres.Senatorul a adaugat ca pe lista invitatilor se vor afla, cel mai probabil, si vicepremierul Paul Stanescu, dar si seful SPP, Lucian Pahontu."O sa mai vina la audieri si dl viceprim-ministru Paul Stanescu, chiar si o parte dintre initiatorii proiectului de hotarare a plenului reunit, sunt mai multe propuneri. Bineinteles ca va fi audiat si dl general Pahontu. Nu il cunosc, nu am discutat niciodata cu dl Pahontu. Deocamdata nu stiu decat ca este o structura cu caracter militar (SPP - n.r.) care se ocupa cu protectie si paza demnitari. (Comisia va constata - n.r.) daca s-a implicat Lucian Pahontu in plan politic, cum au fost folosite resursele bugetare, resursele materiale ale acestei institutii, daca se respecta regulamentele si ordinele militare, daca se respecta Legea 91, sunt multe. Sa aducem in fagasul normal eventualele derapaje", a detaliat el.Butunoi a spus ca sedinta de marti a comisiei nu a fost convocata intempestiv si a subliniat ca sedintele acesteia pot avea loc chiar daca infiintarea ei a fost contestata la Curtea Constitutionala."Aceasta decizie la Curtea Constitutionala nu este o conditie suspensiva. Noi suntem obligati sa respectam hotararea plenurilor reunite. Daca va decide CCR ca aceasta comisie a fost constituita in mod ilegal, comisia se va suspenda. Pana atunci, noi avem niste termene - de la data hotararii, in termen de cinci zile sa depunem catre Birourile permanente reunite regulamentul de organizare si functionare", a explicat senatorul PSD.Cine face parte din comisie:PSD: senatorii Ionel Daniel Butunoi si Marian Pavel si deputatii Marius Margarit, Eugen Neata, Alexandru Balanescu, Laura Moagher si Liviu Plesoianu.PNL: deputatii Victor Paul Dobre, Nicolae Neagu si senatorul Daniel Fenechiu.USR: deputatul Bogdan Rodeanu.UDMR: deputatul Apjok NorbertALDE: deputatul Ica Florica CalotaPMP: deputatul Adrian Todoran.Potrivit hotararii privind comisia, "refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentara de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloae de proba detinut, care sunt utile activitatii comisiei, poate fi considerat ca obstructionare sau impiedicare a aflarii adevarului si poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmarire penala."Ce obiective va avea comisia:a) Identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate, a regulamentelor militare, precum si modalitatea de comunicarea ordinelor de serviciu;b) determinarea implicarii directorului SPP, Pahontu Lucian-Silvan, in influentarea unor decizii politice sau in planul politic;c) verificarea unei eventuale modalitati de implicare a Serviciului in activitati care exced cadrului legal de functionare de catre directorul institutiei, domnul Pahontu Lucian-Silvan;d) verificarea rapoartelor de activitate ale Directorului SPP din ultimii 5 ani;e) identificarea protocoalelor incheiate cu alte institutii, a regulilor de relationare cu acestea precum si verificarea respectarii cadrului legal de actiuni prevazute in aceste colaborari;f) verificarea modului si a criteriilor in care au fost desemnati ofiterii de protectie a demnitarilor;g) identificarea numarului de mandate de supraveghere video/audio solicitateh) verificarea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 14 alin 1 lit b din Legea nr. 191/1998 de catre SPP, fara a isi depasi atributiile si competentele prevazute la art. 1 alin 1;i) identificarea numarului de mandate efectiv obtinute de la procuror in baza lit. e din aceeasi lege;j) determinarea numarului de acte de constatare intocmite, care au fost folosite ca mijloace de proba in cauze aflate in stadiul de cercetare penala sau in fata instantelor judecatoresti;k) verificarea procedurii activitatii proprii de aparare a secretului de stat si de prevenire a scurgerii de date sau de informatii;l) existenta unor verificari in ultimii 5 ani referitoare la achizitii publice si la fondul operativ, din partea Curtii de Conturi sau a altor institutii abilitate in domeniu, precum si aflarea rezultatelor acestora.m) aflarea numarului de sanctiuni aplicate ofiterilor de protectie a demnitarilor in ultimii 5 ani pentru nerespectarea ordinelor de zi pe unitate, a regulamentelor militare si a prevederilor Legii 191/1998.n) procedura intocmirii rapoartelor de catre ofiterii de protectie a demnitarilor, verificarea adresantilor, a modalitatii de valorificare a informatiilor obtinute, aflare in ce masura informatiile se refera si la activitatile din domeniul privat al demnitarilor si al familiilor acestora;o) verificarea modalitatii de gestionare a informatiilor mentionate in rapoartele ofiterilor de protectie a demnitarilor, care nu se incadreaza in obligatiile prevazute pentru elaborarea rapoartelor conform art. 14 al Legii 191/1998;p) verificarea oricaror alte aspecte specifice domeniului de activitate al SPP, in masura in care acestea rezulta din analizarea aspectelor semnalate la literele de la a)-o);q) verificarea oricaror altor aspecte care reies din derularea lucrarilor comisiei si care sunt relevante pentru indeplinire obiectivelor si scopului comisiei.