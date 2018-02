Dan Barna despre cererea de revocare a Codrutei Kovesi: Sunt convins ca decizia presedintelui va fi de a respinge aceasta solicitare care se bazeaza pe citate din presa de scandal

"Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar fi o stenograma luata de la televiziunile de casa, e profund regretabil ca ministrul Justitiei din Romania a decis sa preia retorica pe care persoane condamnate sau cu probleme penale o distribuie in spatiul public de mai mult timp. Si aceasta este un lucru foarte grav, de aceasta i-am si cerut si demisia", a explicat Dan Barna, citat de News.ro.Liderul USR a adaugat ca, in decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi, este exlcus ca presedintele "sa aiba o atributie constitutionala de notar, pentru ca nu putem sa sustinem ca presedintele doar semneaza acte sau solicitari": "Exista apoi in aceste zile discutia conform careia presedintele ar fi obligat sa faca aceasta revocare printr-o interpretare fortata a Constitutiei, si spun asta pentru ca este exclus ca presedintele sa aiba o atributie constitutionala de notar, pentru ca nu putem sa sustinem ca presedintele doar semneaza acte sau solicitari pe care un ministru le-ar pune pe masa si este fara echivoc ca atata timp cat Constitutia ii acorda presedintelui o atributie, o responsabilitate, aceasta este in deplina sa libertate de decizie, si nu poate sa fie un act normal de bifa."Dan Barna se declara sigur de faptul ca presedintele Iohannis va respinge cererea de revocare, deoarece solicitarea se bazeaza "pe citate din presa de scandal": "Sunt convins ca decizia presedintelui va fi de a respinge aceasta solicitare care se bazeaza pe citate din presa de scandal. (...) Toader a pozat pana acum intr-un tehnoicrat prfesionist, care incerca sa da o aura de credibilitate acestei guvernari, cel putin pe componenta de justitie, iar acest raport pur si simplu l-a facut de ras."Uniunea Salvati Romania a initiat o motiune simpla impotriva Ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si invita toate formatiunile de opozitie sa i se alature. USR preciza, vineri, ca a demarat deja discutii cu colegii din celelalte partide.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii nu au luat inca o decizie in privinta sustinerii motiunii simple a USR impotriva ministrului Justitiei si ca urmeaza ca in Comisia juridica a partidului sa fie facuta o analiza.