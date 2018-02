UPDATE Senatul a adoptat proiectul lui Zamfir de plafonare a dobanzilor: Dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR/ Parlamentarii PNL, mandatati sa voteze impotriva

Adrian Vasilescu, BNR: Ar fi dramatic ca bancile sa raspunda asa cum s-a raspuns de fiecare data in istorie si sa inceapa sa limiteze creditul. S-ar vedea imediat in nivelul de trai

"Vreau sa stiti ca 14 tari din eu au dobanzile la creditele ipotecare plafonate. Dobanda medie in Romania este de 6,10. Italia are 1,91, Spania 1,84, grecia 3,35 la jumatate fata de noi, Ungaria 3,71. A iesit Banca Nationala argumentand ca e riscul de tara. De cativa ani buni BNR vorbeste numai despre asta. mMi apar si diversi analisti economici independenti, in ghilimele, care spun cat de rau o sa le fie romanilor daca dobanzile vor scadea si vom avea si noi dobanzi aproape de nivelul mediei UE. Eu in filmul asta prost am Trait si la legea darii in plata. In SUA, absolut toate statele au dobanzile plafonate.Ca atare e suficient atata amar de ani cat bancile si IFN-urile au fot lasate sa ii jecmaneasca pe romani. Daca BNR a inchis ochii in toti acesti ani, cred ca noi avem obligatia sa intervenim," si-a sustinut Zamfir proiectul in plen.Proiectul a primit aviz favorabil in comisiile de specialitate.El a precizat ca, "in ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum, nu poate depasi mai mult de 18%"."Am luat aici ca referinta dobanda maxima pe care statul roman o percepe. Ca sa eliminam orice fel de discutie care a existat si care va mai exista in spatiul public ca ar exista o limitare a dreptului agentilor economici intr-o piata libera, este o practica europeana. Sunt foarte multe tari din Europa care practica o limitare a dobanzilor. Am decis ca si noi, in Romania, sa intram in randul tarilor europene in ceea ce priveste creditarea. Am stabilit foarte clar ca DAE sa nu depaseasca respectivele plafoane. Am decis sa introducem acest amendament si sa plafonam DAE pentru ca, de cele mai multe ori, chiar daca am fi plafonat dobanda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a spetelor bancare, comisioane si asa mai departe, care sa fi ridicat DAE. Pe noi ne intereseaza ca cetatenii romani sa stie foarte clar cat vor plati dobanda. Ori, limitand DAE, stim foarte clar, de la bun inceput, cat va fi dobanda pe contract', a afirmat Zamfir.Senatorul PNL a mentionat ca limitarea de 18% vizeaza atat produsele bancare, cat si ale IFN."De obicei, IFN-urile dau credite de consum. Acolo am impus o dobanda maxima de 18%, iar la creditele ipotecare dobanda maxima este de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR", a punctat Zamfir, subliniind ca masura se va aplica noilor contracte."Eu sunt adeptul pietei libere. Piata are mecanismele necesare pentru a se regla" iar "statul nu trebuie sa intervina (...) decat daca sunt derapaje", a raspuns Eugen Teodorovici.Proiectul este semnat de doar 11 parlamentari PNL si de multi parlamentari PSD si ALDE. Zamfir a fost amenintat cu excluderea din partid de catre Ludovic Orban ca urmare a acestei initiative.Intrebat la momentul depunerii daca e la curent cu noul proiect si cum il comenteaza, consilierul Guvernatorului BNR, dl. Adrian Vasilescu explica: "Niste masuri poarecum in acelasi sens au mai fost in Ungaria, bunaoara. Dar nu putem sa vorbim despre faptul ca aceste masuri sunt de sorginte europeana. In primul rand, lucrurile trebuie intelese asa: dobanzile sunt preturi pe piata banilor. Economia Romaniei este economie de piata potrivit Constitutia, iar in economia de piata preturile sunt libere. Nu vad cum o propunere legislativa poate excede Constitutiei. Problema este alta: sa vedem daca o asemenea masura vine intr-adevar in sprijinul consumatorilor de servicii financiare. M-as referi la doua exemple: unul e din America anilor 1970, cand Nixon a plafonat preturile. A fost o valvataie teribila in America iar voci din toata tara s-au ridicat impotriva acestei masuri. In final, Nixon a fost obligat sa renunte la ea, dupa ce a vazut consecintele: piata se golea de marfuri. Al doilea exemplu este Romania anilor 80. Cand Ceausesc a lovit in negustorii care exploatau popiorul, a introdus acele mercuriale. Pietele s-au golit intai de marfuri si apoi si de cumparatori. In general, in istorie, orice plafonare de preturi a fost urmata de golirea pietelor. Noi suntem acum intr-o situatie similara. La noi, intermedierea financiara e pe ultimul loc in Europa. Ar fi dramatic ca bancile sa raspunda asa cum s-a raspuns de fiecare data in istorie si sa inceapa sa limiteze creditul. S-ar vedea imediat in nivelul de trai", spune Vasilescu."PNL este consecvent pozitiei exprimate de mine. PNL nu sustine nicio masura interventionista care sa incalce principiile si valorile liberale, ca atare parlamentarii PNL au fost mandatati sa voteze impotriva acestei propuneri legislative. Pe aceasta idee au crescut preturile la oua. Daca domnul Zamfir initiaza un proiect de lege pentru plafonarea pretului la oua sau la unt, ca si la unt a crescut pretul, normal ca foarte multi oameni vor considera: iata, domnule, ce initiativa buna ca se plafoneaza. In materie de creditare functioneaza aceleasi legi. Nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul de credit in momentul in care a solicitat creditul respectiv. De ce sa operam o discriminare intre cei care isi platesc creditele? Niciodata bancile nu vor pierde bani. Eu cred ca trebuie sa privesti, pe de-o parte, dintr-o perspectiva principiala si aici nu cred ca poate interveni cineva in materie de contracte. Contractul reprezinta legea partilor, este acordul de vointa al partilor. Parlamentul nu poate, dupa ce au stabilit doua parti intr-un contract ca definesc partile contractului, sa vina sa afecteze conditiile contractuale", a afirmat Orban, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.Potrivit liderului liberalilor, decizia Biroului Executiv este "una limpede". "Acum decizia este o decizie limpede, a fost luata cu doua abtineri, este o decizie prin care am mandatat parlamentarii partidului sa voteze impotriva acestui proiect de lege", a spus presedintele PNL."Domnul Zamfir probabil a fost suparat ca nu l-au mai ales colegii in functia de presedinte al comisiei economice. Eu cred ca acolo s-a ajuns la o solutie care este conforma cu deciziile Congresului. Practic, a fost ales presedintele Comisiei economice la Senat vicepresedintele economic al partidului, nu a fost un vot anti Zamfir, a fost un vot in favoarea domnului Citu care este vicepresedinte economic al partidului si care poate fructifica mult mai bine pentru PNL pozitia de presedinte al comisiei economice. Ca atare, nu exista un astfel de caz", a sustinut Ludovic Orban.Presedintele PNL a adaugat ca orice parlamentar are dreptul la initiativa legislativa, dar pentru ca proiectul respectiv sa fie sprijinit trebuie sa primeasca votul in Biroul Executiv.In plen, liderul senatorilor PNL Iulian Dumitrescu a anuntat ca PNL nu sustine acest proiect de lege."Ce aveti cu romanii care au un IMM? Cine o sa mai ia credite? O sa ia credite statul, firmele mari, multinationalele. Prin aceasta lege, favorizati firmele mari in dauna sutelor de firma mici romanesti. Demult nu am mai vazut o lege atat de anti-nationala si care va distruge afacerile la zeci de mii de romani. Ce aveti cu romanii care vor sa mai ia credite de consum? Ei cu ce v-au gresit? Oamenii nu iau creditele de consum cu placere, ci din nevoie. O sa ii dati pe mainile camatarilor sau o sa fortati sa vanda din casa. O sa loviti in milioanele de romani care au credite la banci" a afirmat Dumitrescu. "Aceasta lege tine de bunul nostru simt si ce este in sufletul nostru", a incheiat el.Replica lui Zamfir: "Liderul de grup nu a citit legea. Legea se refera la persoane fizice, nu la IMM-uri."