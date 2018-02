Liviu Dragnea, despre informatia ca ar dori sa scoata PSD din PES: O informatie complet falsa

"Este o informatie complet falsa" si am "vorbit cu secretarul general"ca pana maine sa avem un "punct de vedere daca nu putem merge in instanta cu acest site", a spus Dragnea.Acesta a spus ca nu vrea sa mai accepte "la nesfarsit" sa de "explicatii pentru stiri false"."Nu mai vreau sa stam inofensivi in fata stirilor false si de la acest site, si de la alte site-uri", a mai spus el.Site-ul stiripesurse.ro a scris in urma cu o zi, citand surse din partid, ca Liviu Dragnea ar fi dorit sa scoata PSD din PES si sa il duca spre zona conservatorilor polonezi (PiS), membri ai Aliantei Conservatorilor si Reformistilor Europeni.