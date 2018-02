Dragnea: Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui Iohannis

"Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care e implicat PSD e falsa. Nu are ce sa caute PSD aici si nu are ce sa se implice", a spus Dragnea, la intrebarile ziaristilor.Liviu Dragnea considera insa ca Iohannis a facut o "afirmatie gresita" atunci cand a spus ca "daca legea spune ca presedintele revoca, atunci este o chestiune de oportunitate politica daca revoca sau nu revoca si doar presedintele poate sa decida acest lucru"."Cred ca presedintele a facut o afirmatie gresita. Nu pot fi de acord cu politizarea acestei proceduri" privind revocarea sau nu a sefei DNA, a spus liderul PSD.