Catalin Radulescu (PSD) despre protestatari: Oameni care habar n-au de ce protesteaza si care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania

"Protestele pot sa fie de doua feluri - oameni care habar n-au de ce protesteaza si, daca ii veti intreba pe multi dintre ei, cred ca habar n-au si oameni care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania ca sa protesteze, deci e foarte simplu", a afirmat Radulescu, citat de News.ro.El mai spune ca protestatarii ar trebui intrebati daca isi "doresc ca cineva din familia lor sa ajunga in puscarie nevinovat?" "Daca da, inseamna ca suntem intr-o tara in care nu mai exista nici stat de drept, nici democratie, nici nimic. (...) Dar daca un protestatar este intrebat daca isi doreste ca un om nevinovat din Romania sa ajunga in puscarie (...), inseamna ca traim intr-o tara nebuna care nu mai este stat de drept", a adaugat deputatul PSD."Si am inteles si am vazut in lucarile de cuvant cam ale tuturor, inclusiv ale presedintelui Romaniei, ca nuanteaza spunand - da, domnule, cei care sunt vinovati trebuie sa raspunda (...) Si cine trebuia sa-i dea pe cei care au gresit pe mana justitiei? Trebuia sa o faca procurorul general si doamna procuror Kovesi, pentru ca sunt manageri ai acestor institutii. Daca cineva a gresit trebuie sa-i defere instantelor judecatoresti", afirma Radulescu.Deputatul PSD sustine si ca Inspectia Judiciara nu si-a facut treaba, afirmand ca aceasta a facut un aranjament cu CSM "prin care nimeni nu trebuia sa scoata ochii la nimeni": "Nu a facut nimic Inspectia Judiciara. De abia in ultimul an s-a miscat un pic, dar pana in aceste zile nimeni n-a facut nimic, acolo a fost un aranjament intre CSM, Inspectie Judiciara, prin care nimeni nu trebuia sa scoata ochii la nimeni."