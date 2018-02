Catalin Radulescu (PSD) despre suspendarea presedintelui: Nu este cazul, nu a discutat nimeni

El a reafirmat ca mai intai ar fi trebuit revocat din functie procurorul general al Romaniei: "O gasesc normala si fireasca si foarte tarzie (n.r. revocarea Laurei Codruta Kovesi), si, asa cum am mai spus, cred ca primul trebuia revocat domnul procuror general, pentru ca dansul trebuia sa aiba grija de tot ce s-a intamplat pana acum. Doamna Kovesi, asa cum stim, este procuror sef DNA, deci daca cineva este culpabil in ultima perioada de timp ca nu a luat masurile vizavi de anumiti indivizi din DNA in vreo 5-6 judete (...), cel care trebuia sa ia masuri cel putin din punct de vedere administrativ era domnul procuror general. Asa ca dansul trebuia revocat primul si apoi doamna Kovesi. Cred ca masura este foarte binevenita, eu sper ca presedintele Romaniei va intelege ca constitutional trebuie sa accepte aceasta demisie si nu sa gandeasca altfel. (...) Presedintele Romaniei ar putea sa arate ca a inteles foarte bine ca niciun om in Romania nu trebuie sa ajunga in puscarie nevinovat si ca orice abuz trebuie sa fie eliminat conform legii", a declarat Radulescu la Parlament.Intrebat daca se ia in calcul suspendarea presedintelui Iohannis, deputatul PSD a spus: "Nu, nu este cazul, nu a discutat nimeni. (...) Probabil ca se va face o sesizare la CCR, ma gandesc nu am discutat.. pe temeiul nerespectarii Constitutiei, pentru ca pana la urma, din ce inteleg eu, faptul de a revoca pe cineva nu este o chestiune ca vrei sau nu vrei, ci este pana la urma un act administrativ. Inteleg de la specialisti ca pana la urma face un simplu act administrativ, nu ca decide dansul ca revoca sau nu revoca".Radulescu sustine ca revocarea procurorului sef al DNA "se impune pentru ca faptele sunt grave si a si mintit": "Chestiunile sunt atat de grave, incat daca cineva din aceasta tara, indiferent cine este, poate sa iasa public sa spuna ca un om, un cetatean al acestei tari trebuie sa ajunga in puscarie nevinovat, trebuie sa-si asume chestiunea asta, chiar daca e de la comunitatea europeana", a adaugat deputatul PSD.