Iulian Iancu cere conducerii Camerei Deputatilor sa ia masuri, dupa ce a aparut in presa draftul raportului Comisiei ANRE/ El acuza "scurgerea de informatii confidentiale"

"Am avut pe ordinea de zi a Biroului permanent un memorandum intern al domnului deputat Iulian Iancu, presedintele Comisiei de ancheta privind activitatea ANRE. Este o comisie speciala, cea cu ANRE, iar in regulamentul lor de functionare au stabilit cu totii, de comun acord, ca pana in momentul in care raportul are forma finala si este dat si publicitatii, avand un caracter confidential, sa nu fie facut public. Draftul de raport - nu e forma finala - pe care presedintele, domnul Iancu, l-a distribuit membrilor comisiei a aparut in presa integral si acum vrea sa stie cine a incalcat regulamentul pe care tot ei impreuna l-au decis. Ce poate sa faca Biroul permanent pe actualul regulament? Sa trimita catre Comisia juridica si Comisia juridica face o verificare, o cercetare si ea o sa prezinte Biroului permanent concluziile. Am trimis memorandumul catre Comisia juridica si probabil ca membrii comisiei vor fi intrebati daca au dat ei sau nu", a declarat Pop la finalul sedintei Biroului permanent al Camerei, potrivit Agerpres.In memorandumul adresat conducerii Camerei, Iancu cere sa se dispuna luarea unor masuri, semnaland "existenta unor scurgeri de informatii cu caracter confidential in mediul public, prin incalcarea dispozitiilor legale, si posibilitatea ca si alte date si informatii care au fost primite la comisie, date cu caracter confidential, nedestinate publicitatii, sa ajunga la terte persoane".