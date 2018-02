Delegatia MCV vine in Bucuresti la mijlocul lunii martie, ministrul Justitiei cere informatii de la parlament

Toader a cerut sa primeasca informatiile pana la 1 martie.Premierul Viorica Dancila spune ca in vizita sa la Bruxelles a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia Consiliului Europene, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. Ea a declarat, la Antena 3, ca Romania indeplineste criteriile tehnice pentru a fi membru Schengen si ca este o decizie politica, existand tari care se impotrivesc, iar Jean Claude Juncker va avea discutii cu presedintii acestor state.Amintim ca pe 1 martie vine in Romania si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care se va intalni cu presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, precum si cu membri din comisia speciala pentru legile justitiei.