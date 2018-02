Ludovic Orban: Nu am luat o decizie cu privire la motiunea simpla anuntata de USR. Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ

"Nu am luat inca o decizie. Am mandatat Comisia juridica a PNL sa demonteze insailarea de extrase din presa care a stat la baza propunerii de revocare formulate de ministrul Justitiei. De asemenea, ne manifestam increderea in presedintele Romaniei si in CSM. Vom lua, cu siguranta, o decizie privitor la ceea ce va face PNL referitor la pactizarea Ministerului Justitiei cu cei certati cu legea si la transformarea ministrului Justitiei intr-un instrument de lupta impotriva Justitiei de catre majoritatea guvernamentala. (...) Astazi nu am luat o decizie si vom lua o decizie dupa ce comisia juridica a partidului va finaliza analiza critica a pseudo-argumentelor prezentate de ministrul Justitiei. Din punctul nostru de vedere, ministrul Justitiei nu mai are ce sa caute in fruntea Ministerului Justitiei", a afirmat Ludovic Orban, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, care a avut loc la Palatul Parlamentului.El a sustinut ca nu exista niciun motiv serios de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi: "Atitudinea mea privitoare la Justitie a fost o atitudine contrara politizarii subiectului Justitiei. Intotdeauna am fost impotriva telejustitiei si am sustinut ca asupra activitatii institutiilor din cadrul puterii judecatoresti si din cadrul sistemului de justitie in ansamblul sau trebuie sa se pronunte organismele care sunt abilitate prin Constitutie si prin legile tarii. (...) Din punctul nostru de vedere, astazi, nu exista niciun motiv serios pentru propunerea de revocare, de altfel pseudo-argumentele prezentate public de ministrul Justitiei nu arata altceva decat ca o lunga lista de insailari si de decupari din o parte a mass-media care nu are alt obiectiv decat sa se rafuiasca cu Codruta Kovesi si cu DNA", a afirmat liderul PNL.Potrivit acestuia, argumentul prezentat de ministrul Justitiei privind refuzul procurorului-sef al DNA de a se prezenta la comisia de ancheta privind alegerile din 2009 este "pueril": "Asta cu prezenta la comisiile parlamentare, stiti foarte bine care este pozitia PNL. Noi consideram ca nu orice cetatean poate fi adus la orice comisie parlamentara fara sa aiba legatura cu campul si cu domeniul sau de activitate. Ce legatura este intre DNA si organizarea de alegeri? Mi se pare o convocare puerila si faptul ca nu a raspuns acestei convocari nu mi se pare un temei prin care sa se impute ceva procurorului-sef privitor la modul in care a condus DNA."