Victor Negrescu: PSD nu paraseste familia social-democratilor europeni / E un zvon de la cei care vor raul partidului

Victor Negrescu care este fost europarlamentar si in prezent ministru delegat pentru Afaceri Europene a declarat, luni, ca Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni in ciuda zvonurilor aparute in spatiul public in ultima perioada.El a spus ca la congresul din 10 martie al PSD va fi reiterat faptul ca partidul ramane in grupul social democratilor europeni."Sunt convins ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar si invitatii nostri externi de la Congresul din 10 martie vor reitera mesajul si importanta Partidului Social Democrat pentru familia social democrata europeana. Personal voi ramane mereu de stanga, fidel valorilor social democrate, mandru de istoria familiei noastre politice si dispus sa lupt pentru ideile noastre indiferent de rolul pe care il exercit sau il voi exercita in echipa Partidului Social Democrat", a spus Negrescu.Victor Negrescu a spus ca zvonurile iesirii PSD din familia social democratilor europeni sunt lansate de "cei care vor raul Partidului Social Democrat"."In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea noastra politica este mai mult ca oricand atasata istoriei si valorilor sale social democrate", a mai spus Victor Negrescu.Fostul presedinte al PSD Victor Ponta a anuntat pe pagina sa de Facebook ca Liviu Dragnea ar dori sa scoata PSD din Partidul Socialistilor Europeni si sa il treaca in Grupul Conservatorilor si Reformistilor."Liviu Dragnea vrea sa scoata PSD din familia social - democrata europeana si sa il mute la Conservatori. Imi amintesc foarte bine cum Traian Basescu a luat peste noapte PD din zona social - democrata si l-a inscris la PPE. Asa profesor - asa elev! Planul pentru distrugerea PSD este dus la indeplinire - ᅡpas cu pasᅡ", spune Ponta in postarea sa.