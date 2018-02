Viorica Dancila despre o eventuala candidatura a lui Dragnea la prezidentiale: Intotdeauna presedintele partidului a candidat la presedintie

"In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri europarlamentare si prezidentiale in 2019. Este normal ca un partid sa se gandeasca la aceste doua randuri de alegeri, sa vedem cum ne pregatim, dar eu cred ca a discuta despre candidatul la prezidentiale este prematur. Va trebui o dezbatere in cadrul partidului, o discutie in cadrul Comitetului Executiv National. Din punctul meu de vedere, am vazut ca intodeauna presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei. Nu am discutat acest lucru in partid, dar in mod normal aceasta este procedura in cadrul partidului si am vazut cu nu numai in cazul PSD, ci si alte partide politice au mers pe aceleasi considerente", a declarat Dancila, intrebata despre o eventuala candidatura a liderului PSD, Liviu Dragnea, la alegerile prezidentiale.Referindu-se la Congresul extraordinar al PSD, care va avea loc in 10 martie, Viorica Dancila a spus ca este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, reluand afirmatiile potrivit carora nu va candida la o functie de conducere in partid: "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal - un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte Klaus Iohannis stie acest lucru si cred ca nu se indoieste nici o clipa de buna cooperare intre guvern si partid. E adevarat, am avut doua experiente triste. Tocmai de aceea cred ca este necesar un congres, pentru a reitera aceasta buna cooperare si termenii in care se va face aceasta buna cooperare", a declarat Viorica Dancila.Ea a adaugat ca nu poate da detalii despre congres, precizand ca inaintea acestuia va avea loc o sedinta a Comitetului Executiv al PSD, in care vor fi stabilite temele importante ale congresului.