Viorica Dancila despre europarlamentarul Ana Gomes: Chiar Portugalia a vrut sa ii retraga imunitatea pentru defaimarea propriei tari. Putem sa o asemanam cu Monica Macovei

"Dupa parerea mea, e o declaratie total neinspirata. Doamnei Ana Gomes chiar Portugalia a vrut sa ii retraga imunitatea pentru defaimarea propriei tari. Cred ca putem sa o asemanam cu doamna Monica Macovei. E membra a fundatiei Friends of Europe, patronata de domnul Soros, deci nu e in necunostinta de cauza a ceea ce vrea sa induca in Romania", a declarat Viorica Dancila, la Romania Tv, potrivit News.ro.Dancila considera ca Ana Gomes si-a depasit atributiile de europarlamentar: "Am discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre legile justitiei si i-am rugat sa luam legatura cand e nevoie. Au fost intru totul de acord. Aceasta privire la general nu e corecta. Inclusiv doamna Ana Gomes nu spune ce e incorect si ce nu se poate aplica. Sunt intentiile unui om care vrea sa iasa in evidenta", a sustinut premierul.Eurodeputata socialista Ana Gomes, membra a familiei europene din care face parte si PSD, a declarat, la RFI, ca daca cineva dezinformeaza Bruxellesul in privinta justitiei din Romania, acela este chiar Guvernul PSD-ALDE."Oficialii europeni nu sunt prosti, ei obtin informatii din multe surse din Romania. Socialistii nu pot inchide ochii in fata coruptiei. Daca cineva ii dezinformeaza pe oficialii europeni, Guvernul Romaniei este cel care face asta, pretinzand ca aceasta reforma a justitiei nu are nimic de-a face cu lupta anticoruptie si omitand faptul ca exista o ancheta foarte serioasa a OLAF, care lanseaza acuzatii foarte grave la adresa multor oameni din Romania din diverse zone ale administratiei, dar in special in partidul de guvernare, condus de domnul Liviu Dragnea. Cred ca nu doar cetatenii romani au o problema. Si noi in familia socialistilor avem o problema daca nu putem sa vedem si sa cerem responsabilitate din partea unui partid, a unui Guvern, care e controlat intrucatva de un individ care este acuzat de coruptie atat de autoritatile nationale, cat si de cele europene. Deci nu cred ca exista o dezinformare, ci tentative de dezinformare a oficialilor europeni, dar oficialii europeni nu sunt prosti, ei obtin informatii din multe surse din Romania", a afirmat Ana Gomes.