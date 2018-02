Tomac: Ministrul Justitiei a facut ce i-au cerut Tariceanu si Dragnea, pentru care a fi la putere inseamna sa aiba sub control toata Justitia

"Ministrul Justitiei a facut ce i-au cerut Tariceanu si Dragnea. Tudorel Toader, Dragnea si Tariceanu stiau de la inceput care este finalul, si anume ca presedintele va refuza revocarea. Pe de o parte, pot sa dea un semnal ca linia pe care si-au asumat-o politic o vor duce mai departe, iar aici lucrurile trebuie separate - una este situatia in care pot fi discutate si acest lucru o sa o faca CSM si Inspectia Judiciara cu privire la anumite chestiuni care socheaza atunci cand sunt cunoscute de catre opinia publica si ma refer la celebrele cazuri care trebuiesc clarificate cu maxima seriozitate intr-un timp cat mai scurt", a declarat Eugen Tomac.El afirma ca dorinta PSD de a pune Justitia sub controlul politic a existat mereu, spunand ca "asa au fost obisnuiti"."Cu totul alta este abordarea pe care PSD o are dintotdeauna, si anume de a pune Justitia sub control. Pentru ei, a fi la putere inseamna sa aiba sub control toata Justitia. Asa au fost obisnuiti si nu pot sa renunte la obiectivul asta (...) Sa nu uitam, la PSD presedintele din CEx stabilea cui se fac dosare, pe timpuri. Au aceasta mentalitate si nu pot renunta la ea si mi-e teama ca de acum incolo se va da cu adevarat o batalie pentru a pune sub control Justitia, pentru ca in 12 ani s-a reusit, cu eforturi foarte mari, sa se obtina o independenta a magistratilor. Ei, acum, cu adevarat, poate fi pusa sub semnul intrebarii aceasta independenta, pentru ca asta isi doreste PSD", a continuat el.Presedintele executiv al PMP a subliniat ca, prin decizia ministrului Justitiei de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, de fapt, se transmite un mesaj catre magistrati."Asa cum au gasit un om pregatit, precum ministrul Tudorel Toader, nu il putem acuza de lipsa de pregatire profesionala, dar un om care si-a intrat imediat in rolul de promotor al ideilor pe care le are actuala majoritate. Ideea este de a adresa un mesaj catre magistrati si, asa cum l-au gasit pe Toader, vor cauta solutii si cu oameni care sa renunte la independenta pe care o au", a mai sustinut acesta.