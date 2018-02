Raetchi (PNL), mesaj pentru unificarea "dreptei": "De la PNL si USR se asteapta si se cere sa avem actiuni si un drum comun"

"Am gazduit ieri, la cabinetul-biblioteca din Ferentari 72, o dezbatere cu tema "Emergenta populismului iliberal in Europa. Cum facem fata?" si multumesc public invitatilor care au luat cuvantul: Ciprian Ciucu, consilier general PNL, Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii si liderul senatorilor USR, Ionut Mosteanu, deputat USR, Liviu Malureanu, consilier local USR Sector 3. Coincidenta sau nu, in timp ce ministrul Justitiei prezenta un act de acuzare politica la adresa DNA care ar fi putut fi scris si de Catalin Voicu, Marian Vanghelie sau Viorel Hrebenciuc, discutiile din cadrul dezbaterii conturau o concluzie cvasi-unanima: PSD devine o formatiune populista iliberala, a depasit o linie rosie a normalitatii si Opozitia are obligatia unei actiuni si unei rezistente comune. Fara o forma sau alta de conlucrare "a Dreptei" sau a fortelor anti-PSD, delirul anti-liberal al socialistilor se va amplifica. Asta se asteapta de la PNL si de la USR, asta ni se cere: actiuni si un drum comun, nu dispute secundare si orgolii fara relevanta politica reala" a scris Raetchi vineri, pe pagina sa de Facebook.