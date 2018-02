Codrin Stefanescu (PSD): Presedintele Iohannis e obligat de lege sa o revoce pe Kovesi / Daca nu o revoca, nu il vom suspenda

Codrin Stefanescu a declarat ca "presedintele este obligat de lege sa o revoce pe Kovesi, pentru ca in caz contrar se va declansa un conflict juridic de natura constitutionala, iar CCR va constata ca sefa DNA este revocata". Este opinia impartasita mai devreme si de Norica Nicolai (ALDE).Pe de alta parte, Stefanescu spune ca, chiar si daca Iohannis nu o revoca pe Kovesi, nu exista motive pentru suspendarea acestuia: "Vor fi comentarii foarte acide, probabil, in spatiul public si o sa fie o nemultumire generala si vor fi reactii politice, dar asta nu este un motiv pentru suspendare, din punctul meu de vedere, dar va spun, asa ceva noi n-am discutat in partid. Speranta noastra este ca anul viitor candidatul PSD sa-l invinga in alegeri drepte si corecte pe Iohannis. Asta este miza cea mare si asta credem toti. Deci intr-o competitie democratica si normala, nu cu suspendari si cu astfel de acolade".Codrin Stefanescu a mai spus ca in cazul lui Iohannis nu exista incalcari ale Constitutiei, cum a fost in cazul lui Traian Basescu, suspendat de PSD in 2007 si 2012.