Serban Nicolae, intr-o cearta la Antena 3 cu avocata Ingrid Mocanu, condamnata in dosarul ANRP: Nu se ajunge la suspendarea presedintelui Iohannis. Pe actuala lege, nu este obligat sa o revoce pe Kovesi

Liderul senatorilor PSD a fost intrebat daca se va demara procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis, si a raspuns: "In niciun caz. Pentru a merge la suspendare, ar trebui incalcari grave ale Constitutiei".Raspunsul acestuia a provocat o reactie dura a avocatei Ingrid Mocanu, aflata in platoul Antenei 3: "Este foarte grav ce spuneti!" i-a spus aceasta, insistand ca refuzul revocarii este motiv de suspendare si acesta trebuie suspendat, intrucat inseamna ca accepta "abuzurile" facute.Senatorul PSD a declarat de asemenea ca, potrivit legii in vigoare (Legea 303/2004 - n.r.), presedintele nu este obligat sa accepte automat propunerea de revocare."Ba da, este obligat!" a insistat din nou Mocanu. "Ati citit articolul? Mai citi-l o data!" s-a rastit acesta la Nicolae.Acesta a replicat: "E parerea dvs, presedintele nu poate fi obligat, daca ar fi obligat atunci nu ar mai fi pus in situatia sa semneze, ar fi un notar, in postas care pune o stampila."In opinia lui Nicolae, nu ar exista un conflict de natura constitutionala in cazul in care Iohannis refuza revocarea.Nicolae a declarat si pentru HotNews.ro, vineri, ca "presedintele nu poate fi obligat", adaugand ca este inca prea devreme pentru speculatii."Presedintele nu poate fi obligat. Nu as face speculatii, e prea devreme, inca nu s-a dat avizul CSM care ma astept sa fie covarsitor negativ. Luju isi poate permite sa faca speculatii, eu nu, dar prin natura functiei nu vreau sa dau sfaturi sau sa ofer alternative" a spus Nicolae, pentru HotNews.ro.Avocata Ingrid Mocanu, fost vicepresedinte al ANRP, a fost condamnata pe 14 februarie, in prima instanta, la patru ani de inchisoare in dosarul ANRP instrumentat de DNA. Mocanu este unul dintre invitatii frecventi de la Antena 3.