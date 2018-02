Kelemen: Raman sceptic ca urmatorul pas va fi revocarea procurorului-sef al DNA

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis, relateaza Agerpres.





"Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. - raportul asupra activitatii manageriale a DNA) nu putea sa fie altceva decat concluzia ministrului, dar eu raman sceptic ca urmatorul pas va fi revocarea procurorului-sef al DNA. Presedintele Iohannis acum cateva zile a spus ca el nu are niciun motiv pentru a face acest lucru. Este un om extrem de consecvent in toate declaratiile si eu nu cred ca in acest moment isi va schimba atitudinea sau punctul de vedere si cred ca, din acest punct de vedere, ca sa spunem asa, aceasta faza s-a incheiat", a afirmat Kelemen joi seara, pentru AGERPRES.





Liderul UDMR considera ca pana la expirarea mandatului procurorului-sef al DNA lucrurile ar putea ramane neschimbate.





"Tudorel Toader a declansat procedura de revocare, dar stim ca presedintele Iohannis nu are niciun motiv pentru a o revoca. Asa a declarat el. Si doamna procuror a zis ca ea si-a facut treaba corect, perfect, nu a gresit, deci nu are niciun motiv sa-si dea demisia. Eu cred ca lucrurile asa raman, nu se va schimba nimic si pana cand ea isi termina mandatul, nu stiu, anul viitor sau cand expira mandatul de trei ani, lucrurile raman asa cum le stim. Asta este parerea mea", a mai spus Kelemen Hunor.





Pe de alta parte, Kelemen Hunor apreciaza faptul ca, dupa foarte multi ani, un ministru al Justitiei prezinta public un raport al activitatii DNA.





Liderul UDMR a amintit ca potrivit legii acest lucru ar trebui sa aiba loc anual, in fata Parlamentului.





"In primul rand vreau sa apreciez ca dupa 14 ani de zile un ministru al Justitiei face un pas spre a respecta Legea 304/2004. Si de ce va spun acest lucru? Acolo exista doua articole, articolul 79 si articolul 88 in care scrie ca ministrul Justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al Parchetului National Anticoruptie, anual. La fel, articolul 79, pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie. Niciun ministru nu a venit in fata Parlamentului, daca mi-aduc bine aminte, si nu a facut o astfel de prezentare. Bun, nici ministrul Toader nu a venit in fata Parlamentului, dar important este ca in fata cetatenilor a facut prezentarea unui raport, asa cum cere legea", a declarat presei Kelemen Hunor, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat raportul asupra activitatii DNA.





Kelemen Hunor a precizat ca nu a aflat multe lucruri noi din raport, acesta continand lucruri pe care in mare le cunostea de ani de zile si a afirmat ca analiza e bazata pe chestiuni cunoscute si reale.