Turcan, mesaj catre Tudorel Toader: “Sunteti o rusine pentru Romania”, “avocatul pledant al penalilor”

Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan i-a cerut, pe Facebook, demisia lui Tudorel Toader, care este " rusine pentru Romania", "avocatul pledant al penalilor" si incalca "angajamentele internationale ale Romaniei".





Ce scrie Raluca Turcan:





Tudorel Toader, demisia!!





Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania! O tara intreaga a vazut ca nu sunteti altceva decat avocatul pledant al penalilor! Inselati asteptarile oamenilor cinstiti si incalcati angajamentele internationale ale Romaniei.





Intr-o tara membra a Uniunii Europene, insusi ministrul justitiei pledeaza cauza infractorilor!

Cetatenii cinstiti din Romania au putut vedea in aceasta seara ca in Guvernul PSD-ALDE nu mai e nimeni care sa apere aplicarea ferma a legii in fata coruptiei.





Consider ca este nevoie de mobilizarea tuturor energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania si a bloca acapararea tarii de catre crima organizata!