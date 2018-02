USR cere demisia lui Tudorel Toader, dupa ce acesta a anuntat ca propune revocarea lui Kovesi: Actiunile ministrului Justitiei sunt o dovada de atentat la independenta sistemului judiciar

Uniunea Salvati Romania a reactionat dupa Tudorel Toader a anuntat ca propune revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, acuzand ca actiunile ministrului "sunt o dovada de atentat la independenta sistemului judiciar din Romania". USR condamna "decizia politica" luata de Toader si cere demisia imediata a ministrului Justitiei.





Ce spune USR:





Uniunea Salvati Romania condamna ferm decizia politica luata astazi de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a ministrului Justitiei.





De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect regulile dupa care functioneaza sistemul judiciar.





Tudorel Toader a ales sa respecte indicatiile sefilor politici si sa dea un semnal puternic magistratilor din Romania ca de acum inainte oricine indrazneste sa cuteze sa ancheteze gasca de penali a lui Liviu Dragnea va fi supus hartuielilor mediatice si politice.





"USR le transmite magistratilor independenti si onesti, care nu se lasa intimidati de PSD, ca au un sprijin in ei si in societatea civila, in sutele de mii de romani care-si doresc o justitie dreapta si o lege egala pentru toti", a spus presedintele USR, Dan Barna.





USR respinge categoric aceasta incalcare a principiilor statului de drept, care astazi, prin insusi ministrul Justitiei, au fost aruncate complet in derizoriu.





Prin decizia de astazi, Tudorel Toader se compromite definitiv in fata magistratilor si a societatii. El a intrat ca independent in Guvern, dar a devenit doar un instrument obedient.





In pofida unei cariere respectabile, fost rector al celei mai vechi universitati de Drept din Romania si fost judecator al Curtii Constitutionale, Tudorel Toader a renuntat la principiile sale de profesionalism pentru a servi interesele grupului infractional organizat care conduce azi Romania.





Actiunile ministrului Toader sunt o dovada de atentat la independenta sistemului judiciar din Romania si cerem sa fie sanctionate. Prin aceasta pozitie, constatam inca o data ca USR este singurul partid din Romania care se lupta pentru o justitie independenta.