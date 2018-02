Tariceanu: Procesul de absorbtie a fondurilor europene, ingreunat ingrozitor de legea achizitiilor publice/ Oprisan: Trebuie neaparat sa avem un nou proiect de lege privind achizitiile publice; in forma actuala se pierd banii

"Procesul de absorbtie al fondurilor europene este ingreunat ingrozitor de aceasta lege existenta a achizitiilor publice. Asa cum va spuneam, o legislatie mai supla, mai simpla, pentru accesarea mai rapida a fondurilor europene", a afirmat Tariceanu.El a declarat ca Romania are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea neconforma"."Din fericire, Romania are un istoric bun in ceea ce priveste corectitudinea utilizarii fondurilor europene. Romania nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea neconforma a fondurilor europene, dar este foarte greoaie. Adica, pe de o parte eu sunt unul din cei care cred ca trebuie sa avem o responsabilitate in ceea ce inseamna alocarea fondurilor, atribuirea proiectelor care trebuie sa se faca conform cu cadrul legal, pentru ca sunt bani publici, banii cetatenilor si trebuie sa existe o atentie cu totul si cu totul aparte pentru acest lucru, dar nici procedurile nu trebuie lasate sa fie cele mai complicate din Europa si sa ne intrebam mereu de ce nu se face absorbtia", a continuat acesta.Declaratia lui Tariceanu vine dupa ce presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, seful CJ Vrancea, a declarat la finalul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca Romania are nevoie de o noua lege a achizitiilor publice, deoarece, in actuala forma a legii si din cauza contestatiilor, "dureaza trei ani de zile pana sa apuci sa dai ordinul de incepere al proiectului respective"."Trebuie neaparat, si eu cred ca acest orizont de timp nu poate fi mai mare de trei luni, sa avem un nou proiect de lege privind achizitiile publice in Romania, pentru ca actuala lege ne-a adus in situatia in care degeaba castigi alegerile, devii presedintele CJ sau devii prim-ministru sau ministru de Resort, si tu ai niste proiecte nationale si locale de executat. Ei, datorita procedurilor, datorita contestatiilor si datorita modului in care este facuta legislatia, dureaza trei ani de zile pana sa apuci sa dai ordinul de incepere al proiectului respectiv, dar sa mai faci si altceva. In conditiile astea se pierd banii si nu suntem deloc eficienti", a spus Oprisan, citat de News.ro.Acesta afirma ca a propus ca legea achizitiilor publie sa fie facuta dupa modelul german, care este "cel mai protectionist model pentru interesele natiunii germane"."Eu am zis, hai, domnule, sa luam modelul german, care este cel mai protectionist model pentru interesele natiunii germane, il transpunem in legea romaneasca cat se poate de clar si mergem la Comisia Europeana", a mai adaugat el.