Cum a decurs intalnirea dintre reprezentantii GRECO si comisia speciala pe legile justitiei, in procedura ad-hoc care vizeaza Romania - "Transparenta nu inseamna doar prezenta in sala a presei"

In luna ianuarie, GRECO a publicat un raport critic pentru Romania privind prevenirea coruptiei in randul membrilor Parlamentului, al judecatorilor si procurorilor, in cadrul celei de-a patra runde de evaluare, potrivit unui comunicat al institutiei, in care a concluzionat ca Romania a inregistrat progrese "foarte limitate" pentru implementarea recomandarilor institutiei privind prevenirea si combaterea coruptiei.Potrivit raportului, Romania a pus in aplicare doar doua dintre cele 13 recomandari prevazute in evaluarea publicata in 2016. Sapte recomandari nu au fost implementate deloc, iar alte patru au fost partial implementate.Tot atunci, GRECO a anuntat ca a decis sa demareze o evaluare in regim de urgenta pentru cele trei proiecte de lege privind sistemul judiciar, inregistrate pentru adoptare de catre Parlamentul Romaniei la 31 octombrie. Un raport in acest sens va fi adoptat in cadrul sesiunii GRECO din perioada 19-23 martie.Despre acest raport asteptat in martie a amintit si comisarul european pe justitiei, Vera Jourova, atunci cand a luat cuvantul in cadrul dezbaterii pe legile justitiei din Romania in cadrul plenarei Parlamentului European de la Strasbourg.Intalnirea celor de la GRECO cu membrii comisiei a fost programata de cateva zile pentru joi, de la 09.00-10.15, insa a durat aproape doua ore. Au participat cei din conducerea comisiei: Florin Iordache (PSD), Ioan Cupsa (PNL), Stelian Ion (USR), Marton Arpad (UDMR) si Steluta Cataniciu (ALDE), dar si presedintii celor doua comisii juridice - Eugen Nicolicea si Robert Cazanciu (PSD).Stelian Ion a relatat pentru HotNews.ro ca reprezentantii puterii au declarat ca modificarile erau necesare si ca acestea nu afecteaza independenta justitiei. Cei de la PSD au spus si ca legile au fost contestate la Curte, care au spus ca sunt ok si doar cateva articole au fost declarate neconstitutionale, ca sectia speciala pentru magistrati este constitutionala. Au minimalizat toate criticile."Noi am sustinut ca lucrurile nu stau chiar asa, ca dezbaterile nu au fost tocmai transparente, ca unor asociatii profesionale nu li s-a permis sa participe si ca au fost dezbateri accelerate pentru mii de amendamente, ca nu era necesara procedura de urgenta. Am intrat putin si pe fond, am spus de sectia speciala de investigare a magistratilor iar dna Cataniciu a spus chiar ca aceasta a fost ceruta de magsitrati, ceea ce nu este adevarat, ca sunt instrumente de presiune asupra judecatorilor, de inspectorul sef al Inspectiei Judiciare si separarea carierei judecatorilor si procurorilor care a cazut intr-o extrema" a mai povestit acesta."Cei de la GRECO au spus ca din punctul lor de vedere transparenta nu inseamna ca presa a avut acces la dezbateri ci ca ar fi trebuit sa existe o documentatie, un draft bine stabilit care sa fie dat publicitatii, pe care sa se lucreze, si ca cei din sistem ar fi trebuit sa fie pe picior de egalitate si sa fie ascultati in cadrul comisiei".Reprezentantii GRECO aveau progrmate intalniri si cu magistratii si cu diverse asociatii implicate in proces, insa nu este clar daca aceste intalniri au avut deja loc sau urmeaza. "Se pare ca deja s-au intalnit cu magistratii, pareau foarte bine informati" a precizat Stelian Ion."La finalul intalnirii, reprezentantii GRECO au pus o intrebare referitoare la activitatea comisiei si am spus ca mai ingrijoratoare este dorinta de modificare a codului penal si de procedura penala care urmeaza sa se transeze. Au dat de inteles ca procedura se poate lungi in functie de ce se intampla. Nu au spus ca o sa revina, insa este o procedura ad-hoc, care nu este reglementata in detaliu, ei fac tot ce le permite legea pentru a aduna informatii" a mai spus deputatul USR.Si deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat ca a sustinut in fata celor de la GRECO ca sute de articole au fost adoptate intr-un timp foarte scurt si ca in final cei de la GRECO au dat de inteles ca nu cred in transparenta deplina a acestui demers."Concluzia pe care eu am sustinut-o este ca un volum urias de articole, peste 600, a fost adoptat intr-un timp foarte scurt, ceea ce a generat niste modificari ale legilor Justitiei care sunt improprii, care in parte se vor dovedi neconstitutionale. A existat transparenta, asta confirmam si noi, presa a fost de fata in buna masura, dar prin prisma a ceea ce reprezentantii GRECO considera transparenta, aceasta nu inseamna doar prezenta in sala de dezbateri a reprezentantilor media, nu inseamna doar invitarea asociatiilor profesionale, inseamna mult mai mult, inseamna pregatirea unei documentatii cuprinzatoare, comunicarea acelei documentatii inainte de adoptarea respectivelor modificari legislative, lucru de care a pacatuit procedura legislativa la aceste modificari. Legile Justitiei au fost adoptate in urma unei initiative legislative care avea drept expunere de motive ceva mai putin de o pagina. Nu putem vorbi in niciun caz de un studiu de impact care sa justifice nevoia de modificare ale legilor', a mentionat Cupsa.Deputatul PNL a mentionat ca reprezentantii GRECO nu au facut recomandari, ca acestia se vor intalni si cu asociatiile profesionale, ONG-uri, societatea civila si institutii ale statului, iar la sfarsit vor redacta un raport suplimentar. Acest raport va fi supus votului Adunarii Generale GRECO, care va decide ce se va intampla cu Romania in continuare."Ei ne-au dat de inteles, intr-un final, ca nu cred in transparenta deplina a acestui demers parlamentar pe legile Justitiei si ca independenta Justitiei, cred dansii, pare a fi afectata", a mai spus Cupsa.