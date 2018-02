Tariceanu: Nu dorim interferarea politicului in justitie, am lasat ministrului Toader responsabilitatea de a anunta ce crede de cuviinta

"Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18.00 va face o declaratie de presa - nu stiu exact, vom vedea care este decizia. In mod normal, daca are de luat o decizie sau in fine... Exista un sir sau o serie de etape care nu tin de Parlament. In cazul actiunii ministrului, dupa cum se cunoaste, procurorii functioneaza sub autoritatea ministrului, deci este de resortul lui sa anunte si chiar daca este un subiect de mare interes public. Dar nu are un rol de jucat in aceasta privinta", a afirmat Tariceanu, la Parlament.Potrivit acestuia, singura persoana care ar fi putut sa fie informata in acest sens de Tudorel Toader ar fi in mod clar premierul."Nu stiu daca a facut acest lucru, dar da, suntem liderii politici, dar exact aceasta este discutia de multa vreme in societate, in public, si noi vrem sa respectam acest angajament de a nu interfera factorul politic in justitie. De aceea am lasat ministrului, care are atributiile constitutionale, sa analizeze si, sigur, mai departe este responsabilitatea domniei sale de a anunta ceea ce crede de cuviinta. Nu am cunostinta de ceea ce doreste ministrul, decat ceea ce a anuntat - ca va comunica public rezultatele evaluarii pe care trebuie sa o faca", a aratat liderul ALDE.El a sustinut ca nu a fost informat despre discutiile ministrului Justitiei cu presedintele Klaus Iohannis."Credeti ca stam asa sa ne vanam unii pe altii, ce ai discutat cu ala, cu ala? Institutional nu am avut o intrevedere cu dl ministru, prilej cu care sa ne poata informa despre acest lucru. Doi - cred ca, daca era ceva deosebit, fara indoiala avem mijloace de comunicare, dincolo de comunicare directa exista telefon, nu am nicio indoiala ca ministrul ar fi pus mana pe telefon sa ne sune pe mine sau pe dl Dragnea sau pe amandoi, sa ne comunice daca era ceva important", a mai spus presedintele Senatului.