Viorica Dancila spune ca nu va candida la o functie in PSD la congresul din 10 martie

"Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte mult timp si trebuie sa ma implic foarte mult. O functie in partid ar presupune sa fac si acolo munca in plus. Eu deja sunt presedinte al organizatiei femeilor social-democrate, aceasta imi permite sa fiu in Biroul Permanent National. Este suficient pentru mine. Voi promova in continuare egalitatea de sanse si tot ceea ce tine de politicile pentru egalitatea de sanse si pentru femei. Nu cred ca e oportun sa candidez pentru o functie", a afirmat Dancila, la Parlament.La Congresul PSD din 10 martie urmeaza sa fie alesi mai multi vicepresedinti ai partidului, dar si presedintele executiv, functie ocupata in prezent de Niculae Badalau. Singurul care si-a anuntat clar intentia de a candida, pana in prezent, este Marian Oprisan, seful CJ Vrancea.