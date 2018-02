Paul Stanescu reitereaza ca isi va da demisia daca va fi inculpat de DNA

Vicepremierul Paul Stanescu a declarat din nou, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca isi va da demisia daca va fi inculpat de DNA, relateaza Agerpres.





Paul Stanescu s-a prezentat joi la Instanta suprema, intr-un proces in care DNA cere confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul.





"Asa cum ati aflat, pronuntarea va fi pe 26. Asteptam cu interes si cu speranta ca se va aplica legea. Toata lumea va fi corecta si cred ca asa va fi (...) Am spus si in fata instantei. Toata viata am respectat legea si nu am luat de la nimeni un varf de ac (...) Eu sunt convins ca completul de judecata va aprecia ce s-a spus acolo si cred ca toata lumea va fi corecta (...) Mentin declaratia pe care am dat-o: daca voi fi inculpat, imi voi da demisia din Guvernul Romaniei", a spus Stanescu la finalul procesului.





Intrebat de jurnalisti ce argumente s-au adus in sala de judecata, Stanescu a afirmat: "Nu ma intrebati pe mine, intrebati avocatii. Eu sunt inginer, nu ma pricep. Fiecare a venit cu argumente pro, contra (...) Nu vreau sa intru in detalii, pentru ca nu ma pricep si nu vreau sa spun prostii in fata dumneavoastra".





De asemenea, Stanescu a fost intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care va anunta joi ce decizie va lua in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.





"De la ministrul Justitiei am ce a spus presedintele partidului, Liviu Dragnea, sa nu se faca de ras", a replicat Stanescu.





Tot acum, avocatul lui Stanescu a declarat ca DNA nu a invocat nicio fapta noua si niciun argument nou in cadrul procesului, care sa permita redeschiderea urmariri penale.





El a precizat ca la dosar exista o plangere penala depusa in anul 2011 de o persoana anonima cu nume maghiar, pe care avocatii au identificat-o ca fiind un fost capitan de husari de la sfarsitul secolului XIX din Debrecen.





"Daca doriti, este mai degraba un razboi al DNA cu mult mai multe institutii decat cu o persoana, pentru ca practic DNA se razboieste cu structura teritoriala, cu procurorul care a dat prima solutie, Curtea de Conturi a Romaniei, se razboieste cu Consiliul Judetean care in unanimitate a dat aceste decizii de sustinere a unei echipe sportive (...) Eu cred ca asistam la o scaderea a profesionalismului urmaririi penale in zona DNA", a mai spus avocatul.





Cererea DNA a fost inregistrata pe data de 17 ianuarie 2018, iar alaturi de Stanescu intimati in dosar sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotosman si Remus Manolache.





Potrivit unor surse judiciare, dosarul a pornit de la o sesizare a Curtii de Conturi si are ca obiect deturnare de fonduri de la Consiliul Judetean Olt in legatura cu finantarea unei echipe de fotbal.





Paul Stanescu a fost presedinte al Consiliului Judetean Olt in perioada iunie 2008 - iunie 2016.