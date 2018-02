Marian Oprisan: "Trebuie descentralizare. Daca stam sa umblam in permanenta la usile ministrilor, problemele oamenilor nu o sa fie rezolvate niciodata la timp"

"Doamna premier, va spunem cu toata responsabilitatea, diferenta intre administratia din Romania si cea a altor tari occidentale e imensa. Acestea au facut descentralizarea acum 40 de ani, 50 de ani. Fara descentralizare in Ro... Daca stam sa umblam in permanenta la usile ministrilor, problemele oamenilor nu o sa fie rezolvate niciodata la timp", a mai spus Oprisan.Premierul Dancila i-a raspuns ulterior lui Oprisan, spunand ca "am ascultat opinia dumneavoastra despre descentralizare. A fost un proiect agreat de Liviu Dragnea, discutat cu dvs, mediul academic, cred ca e necesara continuarea acestui proiect. Bineinteles, sa ne inspiram si din bunele practici europene".