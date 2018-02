Ecaterina Andronescu: Este corect ca PSD sa vina cu o propunere de candidat pentru Presedintie

Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a spus, miercuri, ca trebuie ca, in Congresul din 10 martie, PSD sa vina cu o propunere de candidat pentru Presedintie, dupa ce, in luna ianuarie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca el considera ca desemnarea unui candidat la prezidentiale inca din acest an ar fi "o mare greseala".





"Nu stiu daca desemnat este cea mai buna solutie, la Congresul din 10 martie, dar oricum cred ca trebuie sa ne gandim la acest lucru, pentru ca eu cred ca PSD este un partid serios, care conteaza in aceasta tara, in spectrul guvernarii si al administrarii tarii si cred ca este corect sa vina cu o propunere de candidat pentru Presedintie", a spus, potrivit Agerpres, Ecaterina Andronescu, la Parlament, intrebata daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie.





Potrivit senatoarei PSD, trebuie desemnata acea persoana care are cele mai multe sanse. "Cred ca trebuie sa lucram stiintific, sa avem niste evaluari si, din sondajele serioase pe care ar trebui sa le facem pentru o asemenea desemnare, trebuie sa stabilim personalitatea cu cele mai multe sanse", a aratat vicepresedintele PSD.





De asemenea, vicepresedintele PSD a spus ca nu considera ca Liviu Dragnea are nevoie de reconfirmare in functia de presedinte PSD, pentru ca "Statutul ne stabileste un mandat de conducere de 4 ani".









"Alegerile prezidentiale sunt peste doi ani de zile. Nu discutam acum. Oricum candidatul la prezidentiale va fi desemnat intr-un Congres, se pune problema cand. Eu cum am gestionat ultimii doi ani am alta parere, nu de acum. Vom discuta mai tarziu de cine ar putea fi candidatii la prezidentiale", a precizat Liviu Dragnea.