Pro Romania, partidul infiintat de Victor Ponta impreuna cu Daniel Constantin, a primit personalitate juridica

Victor Ponta a scris, miercuri, pe Facebook, ca Pro Romania, partidul infiintat de el alaturi de Daniel Constantin, a fost definitiv aprobat de catre Curtea de Ape si va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar “Dragnea & co” au acum in fata “o adevarata Opozitie”.





Postarea integrala a lui Victor Ponta:





#ProRomania - a fost definitiv aprobat de catre Curtea de Apel si va fi inscris in Registrul partidelor politice - asa ca in mod oficial Dragnea & Co au acum in fata o adevarata Opozitie!





Este un proiect la care am pornit alaturi de Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu ( si alti cativa oameni de valoare si curajosi care imediat au venit alaturi de noi)! Am decis sa construim o alternativa politica pentru cei dezamagiti si dezgustati atat de PSD- Dragnea cat si de PNL- Orban , pentru cei care au apreciat munca noastra din 2012-2015 si care vad cum de atunci incoace Romania s-a scufundat in haos si incompetenta.





Decizia instantei a venit in 20 Februarie - exact ziua in care in urma cu 8 ani ( in 2010) fusesem ales Presedinte al PSD - am in continuare toate idealurile, proiectele si gandurile bune de atunci / am langa mine o echipa mult mai mica dar am scapat de baroni, lingusitori, ipocriti, lacomi si vanzatori - plus ca am enorm mai multa experienta, cicatrici si invataminte din reusitele mele si mai ales din esecuri! Cea mai dureroasa dar importanta lectia a fost acea a selectarii oamenilor din jurul meu ( lectia ca si un singur mar stricat va distruge tot ce este bun in jurul sau)!





Cred ca Romania trebuie sa fie guvernata prin politici social-liberale ( asa cum le-am gandit in USL si am aplicat in guvernare pana in 2015) / stiu ca locul nostru este in Europa si ca putem sa progresam mult mai rapid si mai bine ca tara daca suntem mai pragmatici si eficienti si daca ne luptam mai putin intre noi si cu dusmani inchipuiti / sunt convins ca Parlamentul Executivul si Justitia pot sa actioneze in echilibru si eficient impreuna / mai ales cred ca Romania are nevoie de un proiect de tara pana in 2030 ( tocmai ne-am irosit rusinos ocazia de a face ceva serios in anul Centenarului si vom face la fel cu Presedintia UE in 2019)





In perioada urmatoare vom incepe munca de organizare la nivel central, in teritoriu si in Diaspora/ vom lucra la Programul de Politici Publice / vom aduce alaturi de noi oameni competenti si onesti care sa faca politica pentru cei pe care ii reprezinta ( nu pentru functii, sinecuri si pomeni primite de SEFUL - Daddy).





Va astept alaturi de noi!