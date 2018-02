Claudiu Manda: Informatii despre presupusa incompatibilitate a lui Iohannis, intr-o nota SRI transmisa ANI exact cand devenea membru PNL

"Printre persoanele care au fost instiintate de catre SRI, cei de la ANI, se afla, la vremea respectiva, primarul municipiului Sibiu, Klaus Werner Iohannis. Ce este interesant de observat si este un subiect pe care l-am discutat in cadrul comisiei este urmatorul: informarea, nota aceasta a plecat de la SRI catre Agentia Nationala de Integritate pe data de 20 februarie 2013. Surprinzator sau nu, exact in ziua in care domnul Klaus Iohannis devenea membru al PNL, iar la trei zile dupa dl Klaus Iohannis devenea prim-vicepresedinte al PNL", a sustinut Manda, dupa sedinta Comisiei SRI.Manda a specificat ca elementele pe care cei de la SRI le-au transmis catre ANI, ca fiind posibile suspiciuni de incompatibilitate sau conflict de interese, erau situatii din anii 2010, respectiv 2012."Acele informatii sunt publice. Ne-am intrebat si am stabilit sa transmitem catre SRI o serie de solicitari suplimentare, sa ne spuna si noua cand a cules SRI acele informatii despre domnul Klaus Iohannis si daca le-a cules intr-o perioada anterioara de ce nu le-a transmis la momentul respectiv la care le-a avut, mai ales ca acele informatii sunt din spatiul public. Au fost discutii in cadrul comisiei daca putem sa vorbim de un exemplu clar de politie politica sau de tinta, nu este o concluzie a comisiei, asteptam si celelalte raspunsuri si am decis, la fel, sa solicitam SRI o alta nota despre care s-a tot vorbit in spatiul public, o nota care viza mai multi ministri din Guvernul USL la vremea respectiva, printre care si ministrul Dezvoltarii, la vremea respectiva, domnul Helvig Eduard", a precizat Claudiu Manda.Potrivit acestuia, pe nota in cauza figureaza, in afara lui Klaus Iohannis, politicieni, persoane din administratia publica locala si un europarlamentar."Acesta este un nume (Iohannis - n.r.) care ne-a sarit in ochi, pentru ca este coroborat cu data si se incadreaza in situatia pe care ne-a spus-o la vremea respectiva dl Horia Georgescu, in sensul ca se invoca articolul din lege incalcat si care ar fi starea de incompatibilitate", a aratat Manda.El a precizat ca o alta solicitare pe care o va adresa SRI se refera la "baza legala care permitea Serviciului Roman de Informatii, la vremea respectiva, sa informeze ANI cu diferite spete care sunt de competenta ANI si in ce timp de la data la care aflau".